Карполь не планирует завершать тренерскую деятельность

Тренер Николай Карполь пока не собирается уходить из женского волейбольного клуба «Уралочка-НТМК».

«Я работаю по плану. Уходить пока не планирую», — приводит слова Карполя ТАСС.

28 декабря появилась информация о том, что 85-летний специалист покинул екатеринбургскую команду, а на должности главного тренера его заменит внук Михаил Карполь, который в сезоне-2021/22 уже возглавлял основную команду «Уралочки».

Карполь 11 раз становился с «Уралочкой» чемпионом СССР и 14 раз — чемпионом России. Тренерскую деятельность он ведет с 1959 года.