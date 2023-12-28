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Волейбол

Сегодня, 19:39

Карполь не планирует завершать тренерскую деятельность

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер Николай Карполь пока не собирается уходить из женского волейбольного клуба «Уралочка-НТМК».

«Я работаю по плану. Уходить пока не планирую», — приводит слова Карполя ТАСС.

28 декабря появилась информация о том, что 85-летний специалист покинул екатеринбургскую команду, а на должности главного тренера его заменит внук Михаил Карполь, который в сезоне-2021/22 уже возглавлял основную команду «Уралочки».

Карполь 11 раз становился с «Уралочкой» чемпионом СССР и 14 раз — чемпионом России. Тренерскую деятельность он ведет с 1959 года.

Источник: https://tass.ru/sport/19646745
Волейбол
Николай Карполь
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В «Уралочке-НТМК» сообщили, что Николай Карполь продолжит работу