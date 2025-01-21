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Волейбол

Сегодня, 09:40

Кондра прокомментировал возможный уход трех волейболистов из «Зенита»

Камила Абдурахманова
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Олимпийский чемпион по волейболу Владимир Кондра прокомментировал возможный уход трех волейболистов из «Зенита».

«Все очень интересные и креативные ребята, со всеми я работал. Из молодых вряд ли их кто-то сразу заменить сможет. На уровень их мастерства быстро сложно выйти. Думаю, тренерский штаб найдет кого-то, кем усилить. Мы же не знаем, какие у них запасы. Клуб известный, многие игроки с удовольствием пойдут туда. Наверняка хорошего легионера могут пригласить.

Поначалу их уход, конечно, скажется. Если персонально брать, мне кажется, уход Полетаева больше всего повлияет на команду. Он играет важную роль. Я с ним больше работал. В атаке он силен, чуть с блоком у него проблемы есть. Клюка один-два сезона играл великолепно, как лидер. Он многосторонний парень. Но, как говорится, незаменимых людей нет», — сказал Кондра Legalbet.ru.

Ранее стало известно, что Егор Клюка, Виктор Полетаев и Иван Яковлев могут покинуть команду по окончании сезона-2024/2025.
«Зенит» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками.

Источник: Legalbet.ru
Волейбол
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