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Волейбол

21 марта, 03:40

Устинова: «В какой-то момент он со всей силы ударил кулаком по лицу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывшая волейболистка сборной Казахстана Кристина Устинова (ранее Карапетян) рассказала подробности избиения сожителем на Кипре.

«В июне я приехала на Кипр играть в волейбольном клубе «Аполлон», но не прошла медосмотр из-за травмы колена. Клуб оставил мне атлетическую визу, и я решила на некоторое время остаться жить на Кипре. В ресторане познакомилась с молодым человеком, его зовут Георгис Цангарис, он там работал официантом. Начали встречаться с сентября. С самого начала было много перепалок, он повышал на меня голос, ревновал, запрещал вести соцсети. Видел, что я привлекаю много мужского внимания и называл проституткой. Запрещал заниматься модельной деятельностью. Я деактивировала аккаунт в соцсетях, потому что решила выстроить с ним отношения. Пыталась доказать ему, что другой мужчина мне не нужен. В ноябре переехала к нему, мы жили в доме его семьи, с родителями и братом. Собирались пожениться.

Все случилось в воскресенье, в день Лимассольского карнавала. Мы пошли на парад, где начался конфликт. Ему не понравилось, как я разговариваю, он начал мне грубить. Я решила уйти, но он меня догнал, затолкал в тихий дворик, схватил за горло, начал душить и бить головой об стену. На крики прибежала прохожая, это его испугало, Георгис остановился. Я убежала и добралась до его дома, чтобы забрать свои вещи и съехать. Он залетел в комнату и перепалка продолжилась. Он будто сошел с ума — разбил мой ноутбук, кричал и в какой-то момент со всей силы ударил кулаком по лицу. Я даже не видела удара, не поняла, как он напал на меня. Лишь матери удалось остановить Георгиса, она же дала мне лед», — цитирует «РБ Спорт» Устинову.

Устинова завершила карьеру в 2020-м. Она выступала за российские клубы «Забайкалка» и «Енисей». В Казахстане играла за «Иртыш-Казхром» и «Жетысу».

 
Кристина Устинова. Волейболистка Устинова рассказала об избиении ее сожителем на Кипре
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kristina-ustinova-moj-paren-budto-soshel-s-uma-grozil-slomat-mne-zhizn/
Волейбол
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