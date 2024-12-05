«Кузбасс» и «Белогорье» установили рекорд волейбольной PARI Суперлиги

4 декабря в матче 15-го тура мужской волейбольной PARI Суперлиги кемеровский «Кузбасс» и белгородское «Белогорье» установили рекорд чемпионатов России. Команды провели на площадке 2 часа 40 минут, а пятый сет состоял из 68 очков и завершился со счетом 35:33 в пользу гостей.

Матч длился 160 минут, 40 из которых пришлись на тай-брейк. В решающей партии команды не просто вышли за рамки 15 очков, а превзошли их более чем в два раза, и только затем белгородцы все же получили итоговое преимущество в два мяча.

«Кузбасс» и «Белогорье».

Команда Александра Волкова реализовала матчбол с 12-й попытки, а у кемеровчан было 10 возможностей завершить игру в свою пользу. Причем при счете 27:26 команда «Кузбасса» смогла реализовать доигровку и, казалось, уже выиграла матч, но видеоповтор показал, что перед этим блокирующий сибиряков коснулся сетки.

После первого круга в мужской PARI Суперлиге «Белогорье» занимает вторую позицию, выиграв 12 из 14 матчей. «Кузбасс» расположился на 10-й строчке, одержав в 14 встречах 5 побед.