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Волейбол

Сегодня, 13:26

Обвиненный в расизме тренер Воронков может возглавить ВК «Урал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Урала» Валерий Багметов заявил, что получивший дисквалификацию за расизм Андрей Воронков будет рассматриваться на пост главного тренера команды.

В мае 2022 года Воронков получил двухлетнюю дисквалификацию после расистского высказывания.

«Пока еще ничего не известно, у нас несколько кандидатов на должность главного тренера, мы их рассматриваем, встреча с Воронковым еще не состоялась. Он свободный тренер, поэтому будем рассматривать. В течение двух недель мы примем решение», — приводит слова Багметов РИА «Новости».

Во время решающего матча финальной серии плей-офф (2-3) чемпионата России он обратился к одной из своих волейболисток: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Пострадавшая позднее заявила, что оскорбления со стороны Воронкова ее не задели. Спустя два дня она покинула клуб.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230504/voronkov-1869600155.html
Волейбол
ВК Урал (Уфа)
Андрей Воронков
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