Российская волейболистка Лазарева рассказала, что ее больше всего поразило в Китае

Волейболистка Анна Лазарева рассказала, чем ей запомнилась жизнь в Китае. 27-летняя россиянка выступала в составе «Бэйцзин Байк Мотор».

«Меня поразило, что многие таксисты отращивают ноготь на мизинце. Да практически все! Стало интересно, что это такое. Залезла в интернет. Оказывается, это означает, что ты типа голубых кровей — не делаешь никакой грязной работы и можешь позволить себе отрастить ноготь. Причем были такие ребята, которым хотелось сказать: «Ну вот ты-то точно не голубых кровей. Отрежь!» — цитирует спортсменку Sports.ru.

После «Бэйцзин Байк Мотор» волейболистка подписала контракт с американским клубом «Атланта Вайб».

Лазарева выступает на позиции диагональной нападающей и является трехкратной чемпионкой России в составе «Динамо».