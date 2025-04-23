Российская волейболистка Маркова стала чемпионкой Турции в составе «Вакыфбанка»

Женский волейбольный клуб «Вакыфбанк», за который выступает россиянка Марина Маркова, выиграл чемпионат Турции.

В решающей серии команда одержала победу над «Фенербахче» со счетом 3-0. 24-летняя Маркова стала самым результативным игроком во всех трех матчах, суммарно заработав 77 очков.

За «Фенербахче» играет еще одна россиянка — Арина Федоровцева. В финальной серии 21-летняя волейболистка всего набрала 37 очков.

«Вакыфбанк» стал 14-кратным чемпионом Турции. Последний раз команда выигрывала турнир в 2022 году, после чего чемпионский титул дважды завоевывал «Фенербахче».