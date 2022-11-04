Экc-тренер сборной России Туомас Саммелвуо возглавил команду Канады

Бывший главный тренер сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо будет работать с командой Канады, сообщает CBS.

«Мы рады, что Туомас присоединился к нам. Его международный опыт впечатляет, и он готов работать с нашими игроками в квалификации к Олимпиадк-2024», — сказал директор Федерации волейбола Канады Жюльен Буше.

Последним местом работы Саммелвуо была сборная России, которую он возглавлял с 2019 по 2021 годы. Под его руководством команда выиграла Лигу наций-2019 и взяла «серебро» Олимпиады-2020.

До этого Саммелвуо работал со сборной Финляндии и тренировал в российском чемпионате.