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Волейбол

11 апреля, 19:40

Сборная России по волейболу может сыграть товарищеский матч с Китаем

Камила Абдурахманова
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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Константин Брянский сообщил, что команда ведет переговоры о товарищеских матчах в условиях отстранения от официальных турниров.

«Мы ведем переговоры с дружественными странами. Насколько я знаю, обсуждается возможность матча со сборной Китая. Пока все на стадии согласования, но встреча может состояться в мае на выезде», — сказал Брянский в интервью Metaratings.ru.

Брянский добавил, что не стал бы делить игры на домашние и гостевые. Это одно из условий организации товарищеских матчей. Но в этом есть и плюс: сборная будет представлена в Европе, например в Сербии, где за игрой смогут наблюдать европейские федерации и болельщики.

В конце мая команда проведет учебно-тренировочный сбор и сыграет с Сербией в гостях.

С марта 2022 года российские волейболисты отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации волейбола (FIVB).

Источник: Metaratings.ru
Волейбол
Константин Брянский
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