Сборные Китая в 2023 году сыграют против команд чемпионата России

Мужская и женская сборные Китая проведут матчи против команд чемпионата России.

«На 2023 год у нас в планах есть участие китайских сборных в наших чемпионатах. Это будет частичное участие. Это будет серия матчей с клубами нашей мужской и женской Суперлиги, которая пройдет в апреле 2023 года», — приводит ТАСС слова генсека Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Яременко.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.