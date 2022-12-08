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Волейбол

Сегодня, 15:24

Сборные Китая в 2023 году сыграют против команд чемпионата России

Сергей Разин
корреспондент
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Мужская и женская сборные Китая проведут матчи против команд чемпионата России.

«На 2023 год у нас в планах есть участие китайских сборных в наших чемпионатах. Это будет частичное участие. Это будет серия матчей с клубами нашей мужской и женской Суперлиги, которая пройдет в апреле 2023 года», — приводит ТАСС слова генсека Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александра Яременко.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/16533941
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