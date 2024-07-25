Сергей Федоровцев — про дочь: «У Арины небольшая звездность прослеживается»

Олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев ответил на вопрос «СЭ», прослеживается ли у его дочери-волейболистки Арины звездная болезнь.

— Капитаном сборной она стала уже в 19 лет, в Турции имеет у болельщиков дикую популярность. Не замечали у нее признаков звездной болезни?

— Я первый сезон в Турции был вместе с ней, но серьезной звездной болезни не заметил. Хотя мне кажется, что в игровых видах спорта спортсменам такого уровня в небольшой дозе она не помешает. Думаю, что у Арины небольшая звездность прослеживается. Мне нравится, как она себя ведет. Совсем простым человек тоже не надо быть. Но какого-то надменного поведения, которое могло бы кого-то обидеть, у нее точно нет, — сказал Федоровцев «СЭ».