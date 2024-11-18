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Волейбол

Сегодня, 12:49

Шевченко стал единственным кандидатом на выборах президента Всероссийской федерации волейбола

Алина Савинова
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Выборы главы Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) пройдут на отчетно-выборной конференции 12 декабря в Сириусе.

Единственным кандидатом является действующий президент организации Станислав Шевченко.

«К окончанию срока по выдвижению кандидатов 23 региона предложили кандидатуру действующего президента Всероссийской федерации волейбола Станислава Шевченко», — приводит ТАСС слова представителя ВФВ.

Шевченко 54 года, он возглавляет Всероссийскую федерацию волейбола с 2010 года. На последних выборах президента организации функционер также был единственным кандидатом.

Источник: ТАСС
Волейбол
Станислав Шевченко

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