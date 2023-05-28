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Волейбол

Сегодня, 11:25

Шипулин рассказал о процессе переговоров по товарищеским матчам с Ираном и Китаем

Микеле Антонов
Корреспондент
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Вице-президент Всероссийской федерации волейбола Геннадий Шипулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о товарищеских матчах сборной России.

«Не могу пока сказать, что есть какие-то продвижения. Могу лишь отметить, что это очень правильная идея. Надо соревноваться, поддерживать направление в этом векторе политики. Ждать у моря погоды не приходится. Все время говорят одно, делают другое. Потом опять говорят. Потом еще что-то пытаются, какие-то насмешки над великой Россией. Поэтому надо искать выход из положения, ребятам соревноваться, совершенствоваться. А там что бог даст», — сказал Шипулин «СЭ».

Ранее генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко рассказал о предстоящих планах волейбольных сборных России. В числе сборных, с которыми могут проведены товарищеские матчи, он назвал Иран и Китай.

В марте Международная федерация волейбола подтвердила невключение мужской и женской сборных России в состав участников квалификации к Олимпиаде-2024.

Волейбол
Сборная России по волейболу
Геннадий Шипулин
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