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Волейбол

Сегодня, 19:05

Тренер московского «Динамо» Брянский отреагировал на возвращение Алекно в российский чемпионат

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер мужской сборной России по волейболу и московского «Динамо» Константин Брянский отреагировал на возвращение в суперлигу тренера Владимира Алекно, который возглавил «Зенит» из Санкт-Петербурга.

— Главной новостью межсезонья в мужском волейболе стало назначение Владимира Алекно главным тренером питерского «Зенита». Как вы как тренер команды-конкурента восприняли это?

— Это внутренние дела «Зенита» из Санкт-Петербурга. Если говорить про мое личное мнение, то я только рад, что в нашем чемпионате будут опытные и сильные тренеры. Чем выше конкуренция, тем интереснее турнир.

— Довольны ли вы селекционной работой «Динамо» в межсезонье?

— Мы проделали хорошую селекционную работу. Менеджмент клуба совместно с тренерским штабом уделил этому много внимания. Думаю, что будут позитивные изменения в команде.

— У одного из новичков, Фаннура Каюмова, день рождения с вами в один день. Совпадение?

— Сам об этом случайно узнал. Это точно не было критерием при выборе игрока. (Смеется.) Да, просто совпадение, — сказал Брянский «СЭ».

«Зенит» объявил о назначении Алекно в начале мая. 57-летний специалист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на два года.

Полностью интервью Константина Брянского читайте на сайте «СЭ».

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
Владимир Алекно
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