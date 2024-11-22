Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Россия
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Лига наций. Мужчины
Лига наций. Женщины
Еврокубки
Клубный ЧМ
Кубок мира
Олимпиада
Юниоры
Мировая лига (архив)
"Гран-при" (архив)
Главная
Волейбол

Сегодня, 20:26

Три волейболиста украинской «Решетиловки» не вернулись в страну после игр в Бельгии

Telegram Дзен

Волейболисты украинского клуба «Решетиловка» Руслан Осипенко, Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак не вернулись в страну после матчей Кубка вызова в Бельгии, сообщает РИА Новости «Спорт» со ссылкой на sport.ua.

«Решетиловка» проиграла бельгийскому «Менену» в матчах 12 и 13 ноября со счетом 0-3.

Отмечается, что Осипенко покинул расположение клуба во время остановки в Польше, Оробко и Шаврак приняли участие в матчах, после чего отказались возвращаться в страну.

В ноябре сообщалось, что хоккеисты киевского «Сокола» Роман Благой и Владимир Алексюк не вернулись в страну после матчей на групповой стадии Континентального кубка в Италии.

Источник: РИА

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Россия послала сигнал Западу. Что пишут СМИ о запуске «Орешника»
Меркель указала на последствия отказа от российского газа для ФРГ
Минобороны РФ сообщило об успешном поражении «Орешником» объекта ОПК в Днепре
Два фаната «Спартака» ограбили 16-летнего болельщика «Динамо»
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Калинская отписалась от Синнера в соцсетях
Сегодня
Вчера
Неделя