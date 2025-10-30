У иранского волейболиста Каземи зафиксирована смерть мозга после удара током

В середине сентября иранец получил сильный удар током в бассейне отеля. Каземи пережил остановку сердца, но на короткое время пришел в себя, после чего впал в кому.

TORO

Какого выздоровления? Мозг умер! Он никогда не придёт в себя! У Айртона Сенны после той аварии в Имоле была зафиксирована смерть мозга, хотя сердце билось. Родственники приняли решение отключить его от аппаратов в тот же день.

