У иранского волейболиста Каземи зафиксирована смерть мозга после удара током

30 октября, 11:05
У диагонального «Аль-Райан» Сабера Каземи зафиксирована смерть мозга, сообщает Федерация волейбола Ирана.
Отмечается, что аппаратное жизнеобеспечение Каземи еще не отключено, 26-летний спортсмен находится под наблюдением медиков.
В середине сентября иранец получил сильный удар током в бассейне отеля. Каземи пережил остановку сердца, но на короткое время пришел в себя, после чего впал в кому.
В составе национальной сборной Каземи явлется чемпионом Азии и двукратным победителем Азиатских игр.
Какого выздоровления? Мозг умер! Он никогда не придёт в себя! У Айртона Сенны после той аварии в Имоле была зафиксирована смерть мозга, хотя сердце билось. Родственники приняли решение отключить его от аппаратов в тот же день.
