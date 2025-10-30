Видео
30 октября, 11:05

У иранского волейболиста Каземи зафиксирована смерть мозга после удара током

Сергей Ярошенко
Сабер Каземи.
Фото Global Look Press

У диагонального «Аль-Райан» Сабера Каземи зафиксирована смерть мозга, сообщает Федерация волейбола Ирана.

Отмечается, что аппаратное жизнеобеспечение Каземи еще не отключено, 26-летний спортсмен находится под наблюдением медиков.

В середине сентября иранец получил сильный удар током в бассейне отеля. Каземи пережил остановку сердца, но на короткое время пришел в себя, после чего впал в кому.

В составе национальной сборной Каземи явлется чемпионом Азии и двукратным победителем Азиатских игр.

Сабер Каземи.
2

  • TORO

    Какого выздоровления? Мозг умер! Он никогда не придёт в себя! У Айртона Сенны после той аварии в Имоле была зафиксирована смерть мозга, хотя сердце билось. Родственники приняли решение отключить его от аппаратов в тот же день.

    30.10.2025

  • хурма(сельдерей)

    выздоровления

    30.10.2025

    Волейбол
