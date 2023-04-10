Умер бронзовый призер чемпионата мира по волейболу Анатолий Макагонов

В пресс-службе Минспорта Челябинской области сообщили, что бронзовый призер чемпионата мира по волейболу 1956 года Анатолий Макагонов умер на 91-м году жизни.

«Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области выражает соболезнования родным и близким Анатолия Макагонова», — говорится в заявлении.

Будучи игроком, Макагонов выступал за бакинский «Буревестник», в 1959 году стал бронзовым призером Спартакиады народов СССР в составе команды Азербайджанской ССР.

После завершения игровой карьеры возглавлял челябинский женский клуб «Политехник» и мужское «Торпедо».