Умер бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Баньоли

Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Даниэле Баньоли скончался в возрасте 71 года, сообщает Федерация волейбола Италии.

По информации СМИ, итальянец умер после продолжительной борьбы с болезнью. Федерация волейбола Италии выразила сожаления в связи с его кончиной, назвав специалиста одним из самых успешных тренеров страны на клубном уровне.

В России Баньоли работал с московским «Динамо», приведя команду к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке страны, а также с уфимским «Уралом» (сейчас — «Динамо-Урал»).

Сборную России итальянец возглавлял в 2009-2010 годах.