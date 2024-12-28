Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Россия
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Лига наций. Мужчины
Лига наций. Женщины
Еврокубки
Клубный ЧМ
Кубок мира
Олимпиада
Юниоры
Мировая лига (архив)
"Гран-при" (архив)
Главная
Волейбол

Сегодня, 08:55

Умер бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Баньоли

Владислав Маслов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Даниэле Баньоли скончался в возрасте 71 года, сообщает Федерация волейбола Италии.

По информации СМИ, итальянец умер после продолжительной борьбы с болезнью. Федерация волейбола Италии выразила сожаления в связи с его кончиной, назвав специалиста одним из самых успешных тренеров страны на клубном уровне.

В России Баньоли работал с московским «Динамо», приведя команду к победе в чемпионате, Кубке и Суперкубке страны, а также с уфимским «Уралом» (сейчас — «Динамо-Урал»).

Сборную России итальянец возглавлял в 2009-2010 годах.

Источник: Федерация волейбола Италии
Волейбол
Сборная России по волейболу
Даниэле Баньоли
Читайте также
Минтранс Азербайджана назвал предварительную причину крушения самолета в Актау
Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже имущества до ?65 млн
Силы ПВО за ночь перехватили 56 украинских БПЛА над территорией России
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
Капитан «Вашингтона» Овечкин может сыграть до новогодней ночи
Опубликован производственный календарь на 2025 год
Сегодня
Вчера
Неделя