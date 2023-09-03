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Волейбол

Сегодня, 12:04

В Госдуме назвали абсурдом решение Эстонии и Украины о бойкоте Генассамблеи Европейской конфедерации волейбола из-за участия России

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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Эстонии, Латвии, Литвы, Украины и Польши бойкотировать генассамблею Европейской конфедерации волейбола из-за участия России и Белоруссии.

«Это абсурд. Они, видимо, думали, что наша федерация будет что-то лоббировать. Федерация волейбола понимает, что она не может исключить Россию навсегда. Они все прекрасно понимают, что все это когда-то закончится. И потом мы, как одни из лидеров в волейболе, будем там. Поэтому нас исключать совсем нельзя. Контакт поддерживать то надо. Международная федерация это понимает. Если эти злые люди думают, что они будут дальше бойкотировать, даже после того, как вся эта история закончится. У них это не получится. Они понимают, что все идет к добру и дальнейшему допуску наших спортсменов», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ежегодный конгресс ЕКВ проходил 2 сентября в Брюсселе, куда были приглашены и представители российской и белорусской федераций.

Сборная России по волейболу отстранена от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Сборная России по волейболу
Светлана Журова
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