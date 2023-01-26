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Волейбол

Сегодня, 12:59

В ВФВ рассказали, что будут консультироваться с международными организациями об участии в Азиатских играх

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Олимпийский совет Азии (OCA) предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх.

«Пока никаких официальных комментариев не получали. Это традиционные игры, традиционное приглашение. Будем консультироваться с нашими международными организациями, какие спортсмены смогу принять участие, какие — нет. Пока мне трудно комментировать, потому что для нас это новость, мы должны получить предложение по виду спорта отдельно. Ничего официального пока не было», — сказал Яременко «СЭ».

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

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