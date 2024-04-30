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Волейбол

Сегодня, 22:09

В ВФВ считают, что казанскому «Зениту» тяжело что-то противопоставить в суперлиге

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко прокомментировал «СЭ» победу казанского «Зенита» в финале плей-офф суперлиги.

Во вторник, 30 апреля «Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1 в третьем матче финала и выиграл серию за титул со счетом 3-0.

«Это спорт. Побеждает сильнейший. Да, казанский «Зенит» сегодня сильнее и стабильнее, чем другие команды. Он это доказал по ходу сезона, собрав трофеи. Действительно, тяжело что-то противопоставить казанцам. «Динамо», думаю, могло бы это сделать, если бы сохранилось в своем лучшем состоянии. Но динамовцы по ходу сезона страдали от проблем со здоровьем игроков. Поэтому то, что они добрались до финала — тоже маленький подвиг. Они попытались его совершить здесь. Получилась короткая, но яркая финальная серия. Думаю, этот чемпионат наши участники и болельщики долго не забудут, как один из самых красивых и успешных», — сказал Яременко «СЭ».

«Зенит-Казань» в 12-й раз в истории стал чемпионом России, что является рекордным показателем турнира.

Волейбол
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
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«Зенит-Казань» обыграл «Динамо» и стал чемпионом России