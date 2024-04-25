В ВФВ заявили, что не оставят без внимания оскорбления тренера «Ленинградки» в адрес игроков «Динамо»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Ленинградки» Александра Кашина после поражения от московского «Динамо» в третьем матче серии за бронзу в суперлиге.

«Безусловно, этому эпизоду будет уделено внимание. У нас после всех игр состоится заседание дисциплинарной комиссии по итогам чемпионата, где мы разберем высказывания главного тренера «Ленинградки» Александра Кашина. Свое личное мнение не могу высказать, но без внимания это не оставим!» — сказал Яременко «СЭ».

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин в послематчевом интервью оскорбил волейболисток московского «Динамо».

«Динамо» вышло вперед в серии матчей до трех побед (2-1).