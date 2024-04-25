Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Волейбол
Новости
Статьи
Россия
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Лига наций. Мужчины
Лига наций. Женщины
Еврокубки
Клубный ЧМ
Кубок мира
Олимпиада
Юниоры
Мировая лига (архив)
"Гран-при" (архив)
Главная
Волейбол

Сегодня, 12:19

В ВФВ заявили, что не оставят без внимания оскорбления тренера «Ленинградки» в адрес игроков «Динамо»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главного тренера «Ленинградки» Александра Кашина после поражения от московского «Динамо» в третьем матче серии за бронзу в суперлиге.

«Безусловно, этому эпизоду будет уделено внимание. У нас после всех игр состоится заседание дисциплинарной комиссии по итогам чемпионата, где мы разберем высказывания главного тренера «Ленинградки» Александра Кашина. Свое личное мнение не могу высказать, но без внимания это не оставим!» — сказал Яременко «СЭ».

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин в послематчевом интервью оскорбил волейболисток московского «Динамо».

«Динамо» вышло вперед в серии матчей до трех побед (2-1).

ВК Динамо (Москва)
ВК Ленинградка
3
0
Читайте также
Никотин могут приравнять к допингу в спорте
Левитин заявил, что каждый спортсмен вправе участвовать в Олимпиаде
Посольство РФ в Мексике прокомментировало недопуск россиян на рейсы из Турции
Семака наконец-то наказали за скучный футбол! И все едва не закончилось дракой. Что произошло в матче «Зенит» - «Рубин»
Bloomberg заявило о переоценке Макроном своего влияния на ход конфликта на Украине
Стало известно об аресте активов и счетов экс-замминистра Иванова и его семьи
Популярное видео
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Локомотив» был другим: итоги второго матча финала Кубка Гагарина
«Локомотив» уступает «Магнитке» после двух игр финала
«Каролина» — «Айлендерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
Продолжит ли Гурьянов карьеру в ЦСКА, финалы ВХЛ и МХЛ
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Металлург» повел в финальной серии Кубка Гагарина
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Тренер «Ленинградки» раскритиковал «Динамо» после поражения в третьем матче за бронзу