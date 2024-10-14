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Волейбол

Париж-2024

Сегодня, 14:33

Волейболист Богдан уверен, что сборная России боролась бы за золото на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
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Волейболист «Динамо» и сборной России Денис Богдан рассказал, с какими чувствами смотрел волейбольный турнир на Олимпиаде в Париже.

«Я смотрел только полуфиналы и финал. Было обидненько, что нет сборной России, поэтому я не смотрел матчи группового этапа. Мне очень хотелось поехать на Олимпийские игры в Париже. Многие игроки сборной России сейчас как раз в расцвете сил и в пиковом возрасте, чтобы выигрывать Олимпиаду», — приводит Metaratings.ru слова Богдана.

Также он предположил, на что могла бы рассчитывать нынешняя мужская сборная России в Париже.

«На сто процентов уверен, что мы могли бороться за золото», — добавил волейболист.

На данный момент большинство российских спортсменов отстранены международными федерациями от участия в турнирах. В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Источник: Metaratings.ru.
Волейбол
Олимпиада

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