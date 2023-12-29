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Волейбол

Сегодня, 18:39

Волейболист Панков рассказал, что думает о допуске россиян к Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Волейболист «Динамо» и сборной России Павел Панков поделился мнением о возможном участии сборной России в Олимпиаде в Париже в 2024 году.

— Если честно, я не наблюдаю вообще. Когда мы играли международные матчи, следил за чемпионатами Италии и Турции, а сейчас нет. Я даже удалил канал, мне это неинтересно, как и все зарубежные матчи. Смотрю разборы каждого тура чемпионата России, вот это мне интересно.

— Олимпиада — главный турнир четырехлетия. Какие ожидания у вас?

— Мы ждем Олимпийские игры. До конца верим, что что-то может измениться и нас пустят. Будем готовиться и ждать до последнего, — цитирует Панкова Metaratings.ru.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификацию в своих видах спорта. При этом рекомендации не распространяются на командные виды спорта.

Игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://metaratings.ru/news/voleibolist-pankov-do-konca-verim-chto-chto-to-mozhet-izmenitsya-i-nas-dopustyat-do-olimpiady-320026/
Вадим Панков
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