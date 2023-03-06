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Волейбол

Сегодня, 16:22

Волейболист Заболотников: «Верю, что Олимпиада пройдет в компании сборной России»

Алина Савинова
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Блокирующий «Белогорья» Георгий Заболотников рассказал о своей главной мечте.

«Конечно, самая большая цель, даже мечта — сыграть на Олимпиаде. Помню, в 11-12 лет, когда я только начал заниматься волейболом, все говорили, что хотят стать олимпийскими чемпионами. Пока это самая далекая, самая большая мечта. Будучи основным блоком в «Белогорье», становится ли мечта ближе? Думаю, да! Тем более я верю, надеюсь, что Олимпиада пройдет в компании сборной России...» — приводит «Чемпионат» слова Заболотникова.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Олимпиада 2024 года в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://www.championat.com/other/news-5021825-volejbolist-zabolotnikov-veryu-nadeyus-chto-rossiya-budet-na-olimpiade-v-parizhe.html
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