Волейболист Заболотников: «Верю, что Олимпиада пройдет в компании сборной России»

Блокирующий «Белогорья» Георгий Заболотников рассказал о своей главной мечте.

«Конечно, самая большая цель, даже мечта — сыграть на Олимпиаде. Помню, в 11-12 лет, когда я только начал заниматься волейболом, все говорили, что хотят стать олимпийскими чемпионами. Пока это самая далекая, самая большая мечта. Будучи основным блоком в «Белогорье», становится ли мечта ближе? Думаю, да! Тем более я верю, надеюсь, что Олимпиада пройдет в компании сборной России...» — приводит «Чемпионат» слова Заболотникова.

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска россиян до соревнований в нейтральном статусе.

Олимпиада 2024 года в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.