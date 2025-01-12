Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Новости

Новости
Статьи
Россия
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Лига наций. Мужчины
Лига наций. Женщины
Еврокубки
Клубный ЧМ
Кубок мира
Олимпиада
Юниоры
Мировая лига (архив)
"Гран-при" (архив)
Главная
Волейбол

Сегодня, 16:09

Волейболистка Федоровцева вернулась в «Фенербахче»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

«Фенербахче» объявил о возвращении российской волейболистки Арины Федоровцевой в команду.

20-летняя россиянка в прошлом году покинула турецкий клуб и подписала контракт с китайским «Шанхаем». Соглашение было рассчитано до конца января этого года, но спортсменка досрочно расторгла контракт и вернулась в «Фенербахче», за который выступала с 2021 года.

В соцсетях Федоровцева сообщила, что досрочное расторжение контракта с «Шанхаем» связано невыполнением китайским клубом своих финансовых обязанностей. По словам волейболистки, она отыграла половину контракта без какой-либо компенсации.

Ранее Федоровцева дважды выигрывала с «Фенербахче» чемпионат Турции и один раз становилась победительницей Кубка страны.

Волейбол
ВК Фенербахче
Арина Федоровцева
Читайте также
Экс-глава МИД Украины Кулеба отговорил сына вступать в ВСУ
Хвича поедет к Сафонову, Нойер и Роналду уйдут бесплатно. Какие громкие трансферы назревают в Европе
Первая ракетка России Медведев оценил свои шансы на Australian Open
Легенда футбола Буффон женился во второй раз в 2024 году
СМИ сообщили о снятии с рейса в США Хабиба Нурмагомедова
У слушавших в Киеве песню SHAMAN юношей провели обыски
Сегодня
Вчера
Неделя