Волейболистка Федоровцева вернулась в «Фенербахче»

«Фенербахче» объявил о возвращении российской волейболистки Арины Федоровцевой в команду.

20-летняя россиянка в прошлом году покинула турецкий клуб и подписала контракт с китайским «Шанхаем». Соглашение было рассчитано до конца января этого года, но спортсменка досрочно расторгла контракт и вернулась в «Фенербахче», за который выступала с 2021 года.

В соцсетях Федоровцева сообщила, что досрочное расторжение контракта с «Шанхаем» связано невыполнением китайским клубом своих финансовых обязанностей. По словам волейболистки, она отыграла половину контракта без какой-либо компенсации.

Ранее Федоровцева дважды выигрывала с «Фенербахче» чемпионат Турции и один раз становилась победительницей Кубка страны.