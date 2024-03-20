Волейболистка Устинова рассказала об избиении ее сожителем на Кипре

Бывшая волейболистка сборной Казахстана Кристина Устинова (ранее Карапетян) рассказала, что была жестоко избита сожителем на Кипре. Она заявила, что опасается за свою жизнь.

«В данный момент я нахожусь на Кипре, но в ближайшее время собираюсь вылетать в Казахстан. Я обратилась в полицию, но нет уверенности, что они смогут меня защитить», — цитирует 31-летнюю спортсменку «РБ Спорт».

Отмечается, что мужчина напал на спортсменку дома, где пара проживала вместе с родственниками молодого человека.

Устинова завершила карьеру в 2020-м. Она выступала за российские клубы «Забайкалка» и «Енисей». В Казахстане играла за «Иртыш-Казхром» и «Жетысу».