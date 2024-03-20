Волейболистка Устинова рассказала об избиении ее сожителем на Кипре

20 марта, 21:28
Бывшая волейболистка сборной Казахстана Кристина Устинова (ранее Карапетян) рассказала, что была жестоко избита сожителем на Кипре. Она заявила, что опасается за свою жизнь.
«В данный момент я нахожусь на Кипре, но в ближайшее время собираюсь вылетать в Казахстан. Я обратилась в полицию, но нет уверенности, что они смогут меня защитить», — цитирует 31-летнюю спортсменку «РБ Спорт».
Отмечается, что мужчина напал на спортсменку дома, где пара проживала вместе с родственниками молодого человека.
Устинова завершила карьеру в 2020-м. Она выступала за российские клубы «Забайкалка» и «Енисей». В Казахстане играла за «Иртыш-Казхром» и «Жетысу».