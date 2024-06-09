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Волейбол

Сегодня, 15:19

Волейболистка Любушкина сравнила устройство клубов России и Италии

Виктория Кравченко
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Центральная блокирующая калининградского «Локомотива» Екатерина Любушкина сравнила устройство клубного волейбола в России и Италии.

«Единственное серьезное различие в том, что из-за отсутствия в Италии какого-либо бюджетного финансирования клубов, волейболистки должны много заниматься рекламой, заключая контракты с различными компаниями, спонсорами и медиа-проектами. Из доходов, получаемых клубом от всего этого, и формируется большая часть бюджета команды и зарплат девчонок», — цитирует Любушкина «Спорт День за Днем».

Любушкина в чемпионате России дебютировала в 2005 году, выступая за команду «Аурум» — фарм-клуб хабаровского «Самородка». После этого она играла за подмосковное «Заречье-Одинцово», новоуренгойский «Факел», итальянскую «Унендо Ямамай» из Бусто-Арсицио, московское «Динамо» и «Тулицу». С лета 2023 года 34-летняя россиянка выступает за «Локомотив».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/lyubushkina-ne-vse-lyubyat-publichnost-nekotorym-mentalno-trudno-s-reklamoy
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