Волейболистку «Динамо» Гончарову дисквалифицировали на полгода условно за оскорбительные жесты

Сегодня, 15:40
Волейболистка московского «Динамо» Наталия Гончарова дисквалифицирована на шесть месяцев условно за демонстрацию оскорбительных жестов, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Также спортсменка отстранена от одной игры чемпионата России в следующем сезоне.
Дисквалификация Гончаровой отсчитывается с момента даты вынесения решения. Также отмечается, что в случае повторного нарушения за время действия условной дисквалификации решение об отстранении станет безусловным, а к шести месяцам добавится новый срок.
14 апреля после матча с калининградским «Локомотивом» в рамках полуфинала чемпионата России спортсменка показала в сторону команды соперника средний палец. «Локомотив» выиграл серию у московского клуба со счетом 3-2 и вышел в финал плей-офф женской суперлиги, в котором встретится с казанским «Динамо».