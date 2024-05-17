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Волейбол

Сегодня, 15:40

Волейболистку «Динамо» Гончарову дисквалифицировали на полгода условно за оскорбительные жесты

Алина Савинова
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Волейболистка московского «Динамо» Наталия Гончарова дисквалифицирована на шесть месяцев условно за демонстрацию оскорбительных жестов, сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Также спортсменка отстранена от одной игры чемпионата России в следующем сезоне.

Наталия Гончарова. Российская волейболистка не сдержалась в принципиальной игре. Гончарова показала соперницам средний палец

Дисквалификация Гончаровой отсчитывается с момента даты вынесения решения. Также отмечается, что в случае повторного нарушения за время действия условной дисквалификации решение об отстранении станет безусловным, а к шести месяцам добавится новый срок.

14 апреля после матча с калининградским «Локомотивом» в рамках полуфинала чемпионата России спортсменка показала в сторону команды соперника средний палец. «Локомотив» выиграл серию у московского клуба со счетом 3-2 и вышел в финал плей-офф женской суперлиги, в котором встретится с казанским «Динамо».

Волейбол
Наталия Гончарова
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