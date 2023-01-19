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Волейбол

Сегодня, 18:58

Волейболисту сборной Украины запретили играть в одном клубе с российским игроком

Иван Шитик
Корреспондент
Скандал в турецком клубе.
Фото FIVB
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Волейболист сборной Украины Тимофей Полуян по требованию Федерации волейбола Украины покинул расположение клуба «Хекимоглу», сообщает пресс-служба турецкой команды.

Федерации волейбола Украины запретила Полуяну выступать за команду, так как в ее составе играет россиянин Алексей Налобин.

В турецком клубе подчеркнули, что они против использования спортсменов в качестве инструментов борьбы.

«Они предложили разорвать контракт с российским игроком, пообещав отправить к нам еще одного украинца. Мы не собираемся участвовать в таких схемах, которые противоречат спортивному духу», — говорится в заявлении клуба.

От Полуяна потребовали в срочном порядке уйти из клуба, в противном случае его лишат лицензии игрока и исключат из состава сборной Украины.

Сборная Украины по волейболу
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