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Волейбол

Сегодня, 10:14

Всероссийская федерация волейбола не перейдет в Азиатскую конфедерацию волейбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что ВФВ не планирует переходить в Азиатскую конфедерацию волейбола.

«Не знаю, какой резон в переходе в Азиатскую конфедерацию волейбола. Не вижу смысла для обсуждения, решение Международной федерации волейбола (FIVB) распространяется на весь мир. Как нас не допускает к соревнованиям Европейская конфедерация волейбола, так же не допустит и азиатская. Демарш против Европейской конфедерации волейбола? Недостаточно весомо, чтобы делать такие шаги», — приводит слова Яременко ТАСС.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 1 марта FIVB отстранила от международных турниров сборные и клубы из России и Белоруссии.

Источник: https://tass.ru/sport/16545921
Волейбол
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