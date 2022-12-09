Яременко заявил, что наказание за допинг волейболиста Бутько несправедливо

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко отреагировал на наказание олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько.

«Это та же история, которая была с Дмитрием Мусэрским, те же списки [Григория] Родченкова, которые были безусловно приняты как доказательство совершенного преступления. Если находишься в этих списках, то вина считается доказанной. Произошло это в 2014 году, сейчас срок давности увеличили до десяти лет, соответственно они на лимите времени вытаскивают все, что касается российских спортсменов, на свет божий», — цитирует Яременко ТАСС.

В сентябре этого года сообщалось, что допинг-проба Бутько, сданная в 2014 году, дала положительный результат. В результате спортсмен дисквалифицирован на один год. Срок отстранения истечет 1 апреля 2023 года.