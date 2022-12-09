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Допинг

Сегодня, 10:15

Яременко заявил, что наказание за допинг волейболиста Бутько несправедливо

Виктория Кравченко
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко отреагировал на наказание олимпийского чемпиона по волейболу Александра Бутько.

«Это та же история, которая была с Дмитрием Мусэрским, те же списки [Григория] Родченкова, которые были безусловно приняты как доказательство совершенного преступления. Если находишься в этих списках, то вина считается доказанной. Произошло это в 2014 году, сейчас срок давности увеличили до десяти лет, соответственно они на лимите времени вытаскивают все, что касается российских спортсменов, на свет божий», — цитирует Яременко ТАСС.

В сентябре этого года сообщалось, что допинг-проба Бутько, сданная в 2014 году, дала положительный результат. В результате спортсмен дисквалифицирован на один год. Срок отстранения истечет 1 апреля 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/16545977
Александр Бутько
Александр Яременко (волейбол)
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