Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Россия
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Лига наций. Мужчины
Лига наций. Женщины
Еврокубки
Клубный ЧМ
Кубок мира
Олимпиада
Юниоры
Мировая лига (архив)
"Гран-при" (архив)
Главная
Волейбол

25 сентября, 23:15

Казанский «Зенит» победил «Нову» в суперлиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Казанский «Зенит» дома обыграл «Нову» в матче 5-го тура мужской волейбольной суперлиги — 3:0.

«Зенит» (14 очков) лидирует в суперлиге. «Нова» (2) идет 13-й в турнирной таблице.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

5-й тур

«Зенит-Казань» — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:19)

«Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:15, 25:23, 25:16)

«Белогорье» (Белгород) — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:18, 25:17, 25:19)

«Енисей» (Красноярск) — «АСК» (Нижний Новгород) — 3:0 (28:26, 25:22, 25:23)

Волейбол
ВК Белогорье
ВК Динамо (Москва)
ВК Енисей
ВК Зенит (Казань)
ВК НОВА

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Главные инсайдеры росфутбола Карп и Панк рассказывают, как делаются новости
Зеленский признал уничтожение всех ТЭС на Украине
Медведев, Рублев и Мирра Андреева сыграют на турнирах в Пекине
Антона Миранчука назвали главной звездой «Сьона»
Путин: по поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров
Сегодня
Вчера
Неделя