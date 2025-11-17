Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Статьи

Новости
Статьи
Россия
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Лига наций. Мужчины
Лига наций. Женщины
Еврокубки
Клубный ЧМ
Кубок мира
Олимпиада
Юниоры
Мировая лига (архив)
"Гран-при" (архив)
Главная
Волейбол

17 ноября, 17:15

«Болельщики — это дополнительный игрок на площадке». «Факел-Ямал» начал сезон волейбола на снегу с победы дома

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Александр Крамаренко.
Фото ВК «Факел-Ямал»
Подводим итоги этапа в Новом Уренгое с Александром Крамаренко.

В Новом Уренгое этапом чемпионата России стартовал сезон в волейболе на снегу. В женских соревнованиях победу одержал калининградский «Локомотив», в финале переигравший «Динамо» из Санкт-Петербурга. А у мужчин золото в красивом трехсетовом поединке с «Динамо-Татарстан» вырвал «Факел-Ямал». По завершении этапа «СЭ» поговорил с игроком новоуренгойского клуба Александром Крамаренко.

Третий сет — это всегда лотерея

— Прошлый сезон тоже начинался с этапа в Новом Уренгое. Тогда вы взяли бронзу. Думали ли сейчас о реванше на домашнем турнире?

— Прошлый сезон для нас не очень задался. Мы понимали, что в этом от нас будут ждать еще более высоких результатов. У нас снова произошло обновление состава. Мы хотели показать свою лучшую игру на домашнем этапе, чтобы порадовать и зрителей, и руководство и доказать самим себе, что способны побеждать.

— В этом сезоне появилась новая команда «Айти Прораб», с которой вы встречались в полуфинале. Что можете сказать о ней и уровне соперничества?

— Уровень команд растет. Все матчи получились очень упорными. С каждой командой приходилось прикладывать огромное количество усилий для достижения победы. Конкретно про команду «Айти Прораб» можно сказать, что в ней собраны хорошие игроки из классического волейбола. Неудивительно, что у них хорошо получается выступать на снегу.

Виталий Дикарев (в&nbsp;центре).«Насчет проклятия у нас никто даже не думал». «Факел Ямал» впервые победил в 2025-м

— У вас был трехсетовый поединок на групповом этапе и в финале. Сложно ли дался путь к золоту?

— Да, безусловно. Погода вносила свои коррективы. Условия все время менялись. Матчи в группе отличались от игр в финальной части соревнований. Даже несмотря на то что были трехсетовые матчи на групповом этапе и в финале, сами встречи получились разными по зрелищности. Это было непросто.

— За счет чего получилось победить в финале «Динамо-Татарстан»?

— Когда команда попадает в третий сет, это всегда лотерея. Нам, может, чуть больше повезло. Также у нас была проделана огромная работа со стороны тренерского штаба. Ребята прекрасно выдержали тренерскую установку. Мы играли как единый механизм, помогали и исправляли ошибки друг друга. Это привело к позитивному результату.

— Как настраивались на финал? Что говорили друг другу?

— Просто держали установку. Повторяли друг другу, что нужно сделать. Во втором сете чуть-чуть отдали инициативу в игре, но в третьем смогли ее вернуть и меньше ошибаться.

— Внесла ли вклад в победу поддержка домашних трибун?

— Как я всегда говорю, болельщики — это дополнительный игрок на площадке, который не дает тебе возможности отступить назад и гонит только вперед. При домашних трибунах всегда приятно играть. Ты понимаешь, что не можешь подвести людей, которые пришли на тебя посмотреть.

Фото ВК «Факел-Ямал»

Снег увидели только в Новом Уренгое

— В Новом Уренгое пройдет финал чемпионата России. Можно ли город назвать столицей волейбола на снегу?

— Мне кажется, что да. «Факел-Ямал» — это один из флагманов волейбола на снегу. В Новом Уренгое проходят основные соревнования, такие как финалы Кубка и чемпионата страны. Но нельзя списывать со счетов такие города, как Казань. Думаю, что она наравне с Новым Уренгоем.

— Успели отметить победу?

— Да, сходили в баню с ребятами. Посмотрели нашу игру вместе.

— Насколько понимаю, баня — традиционный досуг волейболистов на снегу?

— Это скорее восстановительная процедура после турнира.

— Как проходила подготовка к домашнему этапу и сезону в целом? Быстро адаптировались к снегу после песка?

— Погода была такая, что снег мы увидели только в Новом Уренгое. На сборах в Серпухове было довольно тепло. По ходу турнира погода была разная — от большого минуса до нулевой температуры и даже плюсовой. Поэтому подготовиться к каким-то определенным условиям, наверное, было невозможно. Но именно адаптация по ходу турнира происходила каждый день.

Юри Романо.В Новый Уренгой едет звезда сборной Италии. Юри Романо только что выиграл чемпионат мира

— В пляжный сезон команды регулярно пропускают этапы. Но в зимнем волейболе календарь не такой плотный. Планируете ли выступать на всех турнирах?

— Сейчас будем готовиться к ближайшему этапу в Казани. Скорее всего, турниры пропускать не будем. Потому что это все-таки наша основная деятельность. Если только не возникнут вопросы по здоровью либо со стороны тренерского штаба какие-то видения. Пока ждем следующий этап, чтобы выступить на нем еще лучше.

— До следующего этапа целый месяц. Как будете проводить это время?

— У нас будет сейчас пара дней отдыха с восстановительными процедурами. Затем приступим к тренировочному процессу. Нам предстоит еще большая работа. Будем улучшать сыгранность, пробовать различные сочетания.

— Какие основные цели ставите на этот зимний сезон?

— Наша задача — это побеждать. Соответственно, цели у нас самые высокие — занять первые места на финальных этапах чемпионата и Кубка России. Как это будет происходить, зависит от нас и нашего проделанного пути по ходу сезона.

3

  • vesel.i.пьян

    Надо еще организовать: Самбо на снегу. Синхронное ползание на снегу. Художественное копание в снегу. Снежные нарды. Внести их в олимп виды, тогда медальные зачет Весь будет нашШ.

    17.11.2025

  • vesel.i.пьян

    Не скажи, будующий олимпийский вид спорта !

    17.11.2025

  • Porco Rosso

    Какое-то извращение.

    17.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    ВК Факел (Новый Уренгой)
    Читайте также
    Пропавшая в Бермудском треугольнике яхтсменка из Франции вышла на связь
    Постпред Великобритании запросил проведение заседания по ситуации на Украине
    В СБ ООН одобрили резолюцию в поддержку мирного плана США по Газе
    Пушков раскрыл причину побега Умерова c Украины
    В РФС устали от скандалов, динамовцы — от поражений.. Пять возможных причин, почему Карпин решил уйти из «Динамо»
    Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
    Популярное видео
    «Динамо» осталось без защитника
    «Динамо» осталось без защитника
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя