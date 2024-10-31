Российская суперзвезда начала революцию в китайском волейболе. Федоровцева помогла обыграть чемпионок

Арина фантастически дебютировала за «Шанхай Брайт Юбест».

Главная, пожалуй, звезда женского российского волейбола, капитан национальной сборной Арина Федоровцева в межсезонье перебралась из Турции в Китай, где на днях триумфально дебютировала в национальном чемпионате за клуб «Шанхай Брайт Юбест». В стартовом матче 20-летняя доигровщица стала MVP, набрав 21 очко и сделав 11 эйсов. И на этом не остановилась, в следующей встрече набрав и 26 очков и принеся своей новой команде победу над многолетними чемпионками из «Тяньцзинь Бохай Банк», за который с нынешнего сезона выступает ее бывшая одноклубница по стамбульскому «Фенербахче» еще одна наша соотечественница — центральная блокирующая Ирина Фетисова.

Рекордсменка по эйсам

К 20 годам Федоровцева добилась очень и очень многого. Дочь олимпийского чемпиона Игр-2004 в Афинах по академической гребля Сергея Федоровцева дебютировала в российской Суперлиге за «Динамо-Казань» в 15 лет, выиграла в составе казанского клуба за два сезона золото Суперлиги и два Кубка страны. После чего поучаствовала в Олимпиаде в Токио и отправилась покорять Турцию, где вместе с «Фенербахче» выиграла два национальных чемпионата, а также Суперкубок страны и Кубок Турции. Да, ее нельзя было назвать самым ценным игроком турецкого чемпионата, эта индивидуальная награда по праву досталась одноклубнице, диагональной сборной Турции Мелиссе Варгас. Но и вклад Арины в клубные успехи был весьма серьезен, особенно на подаче. Кстати, на протяжении двух сезонов именно она становилась лучшей в лиге по количеству эйсов.

«Я первый сезон в Турции был вместе с ней, но серьезной звездной болезни не заметил. Хотя мне кажется, что в игровых видах спорта спортсменам такого уровня в небольшой дозе она не помешает. Думаю, что у Арины небольшая звездность прослеживается. Мне нравится, как она себя ведет. Совсем простым человеку тоже не надо быть. Но какого-то надменного поведения, которое могло бы кого-то обидеть, у нее точно нет», — рассказывал «СЭ» ее папа.

Понятно, что Арина, как одна из самых перспективных волейболисток мира, знает себе цену. Еще в середине весны пошли разговоры о переезде Федоровцевой в Китай, где звездным легионерам платят очень приличные деньги. Правда, речь поначалу шла как раз «Тяньцзинь Бохай Банк», выигравшем пять последних чемпионатов Поднебесной подряд. Но в середине июля Арина заявила, что действительно перебирается из Стамбула в Китай, только не к чемпионкам, а к их главным конкуренткам.

Фото соцсети

Два золота в одном сезоне?

«В следующем сезоне я буду выступать за волейбольный клуб «Шанхай». На то есть свои причины. Не все из них я могу раскрывать, но это не только материальные, как пишут в интернете и по слухам. Мы всей семьей и с моим агентом приняли решение. Это всегда точка роста и выход из зоны комфорта», — заявила Федоровцева сайту федерального спортивного телеканала. «Шанхай Брайт Юбест» на протяжении семи сезонов становился призером китайской Суперлиги — четырежды, в том числе в двух последних чемпионатах, брал серебро и еще трижды бронзу. Но вот золото шанхайский коллектив выигрывал в последний раз в сезоне 2000/2001, то есть еще до рождения Арины.

В августе планировалось участие Федоровцевой в Кубке Первого канала, но ей пришлось отказаться от этого мероприятия из-за контрактных обязательств. В это время в «Шанхае» ей назначили расширенный медицинский контроль в одной из клиник швейцарского Цюриха. В сентябре в беседе с Volley News она поподробнее рассказала о мотивации выступлений в Китае, вновь, впрочем, упомянув о выходе из зоны комфорта: «Мой выбор обусловлен интересом и любопытством. Я всегда находила идею игры в китайской лиге увлекательной. Для европейских игроков все немного отличается, от культуры до организации лиги. И это делает выход из зоны комфорта и решение новых задач еще более сложным. Я выбрала данную команду, потому что это очень амбициозный клуб, стремящийся выиграть титул. Кроме того, меня привлек прекрасный город Шанхай. Я привыкла подходить к каждому сезону с очень высокими ожиданиями, и эта новая глава в Китае не является исключением. Я хочу проверить себя в другом контексте и показать весь свой потенциал».

Поскольку сборная России отстранена от международных турниров Федоровцева провела без игровой практики почти полгода. Но, похоже, все равно сумела грамотно подвести себя к старту сезона. В первой игре она помогла «Шанхаю» уверенно переиграть «Ляонин» 3:0, а во второй игре против «Тяньцзиня» также стала самой результативной в составе своей команды, набрав 26 очков. Причем «Шанхай» победил чемпионок 3:2, а на выигранном 15:9 тай-брейке Арина принесла своей команде сразу семь очков. В общем, заявка на титул сделана.

При этом отметим, что чемпионат Китая — достаточно короткий турнир, который должен завершиться уже к февралю. И по его окончанию Арина планирует вернуться в «Фенербахче», с которым она недавно продлила контракт до конца сезона-2026/27, и помочь стамбульской команде в ключевой фазе сезона. Поэтому у нее есть неплохой шанс стать за один сезон победительницей сразу двух престижных национальных чемпионатов — Китая и Турции.