В Турции признали величие Федоровцевой. Капитан «Фенербахче» доверила россиянке первой поднять чемпионский кубок

Теперь Арину ждут в Китае.

Пока одна из главных турецких волейбольных звезд Эбрар Каракурт вместе с «Локомотивом» идет к своему первому чемпионству в России, лидер нашей сборной Арина Федоровцева продолжает собирать трофеи в Турции. Вместе с «Фенербахче» россиянка завоевала второе золото чемпионата страны.

Разящая подача

Как и год назад, за победу в финальной серии «Фенербахче» бился против другого стамбульского клуба «Экзачибаши», за который выступает российская доигровщица Ирина Воронкова. В прошлом сезоне команда Федоровцевой завершила серию за три матча, но в нынешнем финале соперник добрался до пятой встречи: дважды «Фенербахче» выходил вперед, но «Экзачибаши» оба раза сравнивал счет в противостоянии.

В решающем поединке серьезной борьбы не получилось. Желто-синие доминировали на площадке на протяжении всего матча, добившись сухой победы. Да, «Экзачибаши» были немного эффективнее в атаке (32% реализации против 40%), а сербская диагональная Тияна Бошкович с 22 очками стала самой результативной в матче. Но «Фенербахче» тотально превосходил соперника в защите. Разгромный счет в статистике по блокам — 14:4, из которых 7 на счету капитана команды Эды Эрдем.

Арина Федоровцева. Фото из соцсетей Арины Федоровцевой

Общий же счет в матче открыла как раз Федоровцева. В решающем поединке она набрала 9 очков, реализовав 8 из 24 атак и сделав один эйс. У 20-летней россиянки самая грозная подача в чемпионате Турции. Всего за 32 матча турнира она совершила 92 эйса. Больше нет ни у кого. Год назад она также становилась лучшей в чемпионате по этому показателю.

Арину не назвать лучшей ни конкретно в этом матче, ни во всем чемпионате. Самым ценным игроком вновь была признана Мелисса Варгас. Но оценить в полной мере вклад Федоровцевой в общекомандный успех сложно. Взять ту же подачу. Если она хороша, но не становится эйсом, то создает соперницам проблемы на приеме, что серьезно влияет на дальнейший розыгрыш. При плохом приеме трудно организовать хорошую комбинацию. Грубо говоря, без мощных подач у «Фенербахче» не было бы такого количества результативных блоков.

Вероятно, что в том числе поэтому блокирующая и капитан «Фенербахче» Эда Эрдем не первой подняла чемпионский кубок над головой, а доверила это право молодой российской нападающей. В команде это решение Эрдем поддержали.

Дорога в Китай

Свой первый чемпионский титул в Турции завоевала другой российский игрок Ирина Фетисова, перешедшая в «Фенербахче» из московского «Динамо» прошлым летом. Ее роль в команде пока скромная. В решающем матче финала блокирующая осталась в запасе и на площадку не выходила.

Для Федоровцевой же это уже четвертый титул с турецкой командой. Помимо двух побед в чемпионате, россиянка выиграла Суперкубок страны в 2022-м, который стал ее первым трофеем в составе «Фенербахче», а в нынешнем году праздновала успех и в Кубке Турции. Таким образом, на национальном уровне выиграно все. Однако такой мощной команде не хватает международных титулов.

Арина Федоровцева. Фото из соцсетей Арины Федоровцевой

В этом сезоне в Лиге чемпионов желто-синие уверенно и без поражений прошли групповую стадию, в четвертьфинале разобрались с немецким клубом «Альянц-МТВ», но в двух матчах за выход в финал не смогли справиться с «Миланом». Полуфинальная серия стала для «Фенербахче» настоящей катастрофой. Турецкая команда всухую уступила на выезде, но в ответной встрече ей удалось сравнять (3:1). Все было в руках «Фенера», ведь золотой сет проходил на их площадке, где хозяйки в этот день смотрелись лучше. Но «Милан», несмотря на безумную шумовую атаку болельщиков, был в решающей партии сильнее — 15:11.

Возможно, новый поход за кубком Лиги чемпионов «Фенербахче» начнет без Федоровцевой в составе. По информации Volleyballplus , российская нападающая продолжит карьеру в одной из команд китайской лиги.

Однако турецким болельщикам расстраиваться преждевременно. В Китае короткий сезон. Стало распространенной практикой, когда игроки из Европы уезжали в Поднебесную, а после возвращались в клуб, из которого уходили, и доигрывали с ним сезон. Так, например, не первый год поступает одноклубница Арины Мелисса Варгас. Кстати, источники отправляют Федоровцеву в «Тяньцзинь Бохай Бэнк», за который периодически выступает Варгас.