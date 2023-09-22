Олимпийская чемпионка из Бразилии выпала с 15-го этажа. Раньше она выступала в России

Трагическая гибель волейболистки Валевски ди Оливейры.

Черный день для бразильского волейбола — в пятницу утром страна узнала о страшной потере. 43-летняя олимпийская чемпионка Валевска Морейра ди Оливейра выпала из окна и скончалась на месте. Полиция Сан-Паулу пока не установила всех обстоятельств произошедшего, так что трудно сказать, что произошло — трагическая случайность или нечто другое. Длительную карьеру Валевска завершила год назад в Бразилии, однако был в карьере Оливейры и российский этап. Сразу после победы на Олимпиаде в Пекине девушка приехала в подмосковный клуб «Заречье-Одинцово», где провела три года. Чем еще она запомнилась любителям спорта?

Одна из самых успешных волейболисток в истории

Женский волейбол снова потрясает страшная трагедия. Не успели отойти эмоции от гибели 18-летней итальянки Джулии Итумы, как еще одна девушка падает из окна при невыясненных обстоятельствах. На этот раз в Бразилии — не стало 43-летней олимпийской чемпионки 2008 года Валевски Морейры ди Оливейры. Центральная блокирующая — настоящая легенда волейбола. Она начала профессиональную карьеру в далеком 1998-м, а окончательно закончила со спортом только год назад, в 2022-м. За 24 года у нее две олимпийские медали (помимо золота в Пекине еще и бронза 2000 года в Сиднее), медали чемпионата мира, чемпионата Южной Америки, Панамериканских игр, Кубка чемпионов, Кубка мира и мирового «Гран-при». На клубном уровне она успела стать победительницей Лиги чемпионов, многократной чемпионкой Бразилии, Италии, Испании и России. Выигрывала Кубки и Суперкубки, клубный чемпионат мира...

Проще сказать, что не успела выиграть в своей жизни Уол — так ее звали в мире волейбола. Но теперь ее жизненная дорога закончилась. Знак «стоп» — падение с 15-го этажа многоэтажки в Сан-Паулу. На месте работает полиция, сотрудники правоохранительных органов оперативно начали следственные действия, однако до сих пор не могут объяснить причину произошедшего. Близкие Валевски говорят, что она наслаждалась жизнью и не подавала признаков депрессии. Конечно, она играла в волейбол практически четверть века, а потом резко ушла из спорта — и ей пришлось нелегко. Однако постепенно Оливейра находила для себя новые радости в жизни.

Валевска (в центре). Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Ветеран была востребована и успешна

Судя по соцсетям девушки, она была востребована и после ухода из волейбола. У Валевски был личный бренд, линия косметики, она часто появлялась в различных рекламных акциях и вела активную светскую жизнь. Нередко Оливейру можно было встретить в качестве гостя на ТВ-шоу и в подкастах, она работала комментатором и экспертом, много путешествовала. Словом, знала, чем себя занять, и продолжала быть успешной. Ведь накануне трагедии она была на презентации собственной автобиографии и выглядела счастливой. Понятное дело, что публичный образ может скрывать тяжелые внутренние проблемы и переживания, тем не менее никаких косвенных факторов, которые могли бы указать на депрессию, нет. В то же время по горячим следам полиция не обнаружила и следов насильственных действий, поэтому обстоятельства произошедшего пока остаются тайной.

Впрочем, так ли важны причины трагедии? Важно, что Бразилия и волейбол в целом потеряли важного спортсмена и символ целого поколения в спорте. В честь умершей команда «Минас» уже объявила, что откажется от футболок с первым номером, который навсегда закрепят за Валевской. Новость о ее смерти пришла незадолго до начала матча сборной Бразилии в женской олимпийской квалификации с Турцией. Игроки вышли на матч с повязками с буквой W, а на разминке все были в майках с первым номером, обведенным сердцем, — их пришлось экстренно заказывать. Не обошлось и без минуты молчания, а также речей функционеров. «Валевска была особенным игроком. Не просто волейбол или спорт. Вся страна и мир потеряли великую девушку», — сказал бывший президент Бразильской конфедерации волейбола Радамес Латтари.

Слова поддержи и восхищения волейболисток прозвучали и от многих игроков как из Бразилии, так и других стран мира. А также многочисленных команд, за которые играла Валевска. Наверняка помнят ее и болельщики из Одинцово — девушка была одним из самых ярких трансферов в истории «Заречья» и сполна оправдала выписанные ей в Подмосковье авансы.