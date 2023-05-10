Тренер на последней стадии рака ведет команду к чемпионству. Драматичная история в волейболе

Норвежский наставник «Штутгарта» Туре Александерсен борется за титул и за жизнь.

Как и в чемпионате России по волейболу, по всей Европе лиги подходят к своей кульминации и развязке. В Германии в женской Бундеслиге тоже идет финал, но уровень драмы в нем зашкаливает. И дело не в расстановках, сюжете игр или особой принципиальности. Дело в том, что одну из команд, «Штутгарт», тренирует человек на последней стадии рака.

С трудом стоит у площадки

Это 55-летний Туре Александерсен из Норвегии. Его команда играет с «Потсдамом» и после двух матчей в серии до трех побед счет 1:1. 10 мая — третья игра. Но норвежец не находится на площадке — ему элементарно сложно выдержать на ногах два часа игры. Все матчи плей-офф он провел на трибуне рядом со спортивным директором «Штутгарта» молодой нидерландкой Ким Ренкема, позади своей команды.

Оттуда он отдавал распоряжения и выражал немногочисленные эмоции. После победной игры в начале серии он, правда, спустился, чтобы произнести короткую речь, посмеяться и обнять игроков. Ренкема, которую Александерсен когда-то тренировал, говорит, что норвежец «феноменально» справляется с ситуацией «как сильная личность». Он постоянно на телефоне, шлет видео и голосовые сообщения.

Но пока прекрасно даже то, что Туре жив. В начале этого года он публично объявил о терминальной стадии рака простаты. Как говорят специалисты, диагноз могли поставить раньше, но врачи упустили важные детали. В феврале он начал терапию в одной из клиник, так как обычные лекарства перестали быть эффективными. И подхватил пневмонию, из-за которой пропустил финальную часть регулярного чемпионата. Несмотря на стремление к непубличности, его история в центре внимания немецкого спорта. Никто не знает, как долго еще проживет тренер команды, претендующей на чемпионство.

Фото Global Look Press

В команде — еще одна болеющая раком

Помимо всего прочего, битва с «Потсдамом» действительно принципиальна — это повторение финала прошлого сезона, когда соперник проиграл серию со счетом 2:3, ведя по ходу нее. А тренер «Потсдама» Гильермо Эрнандес выигрывал ранее титулы со «Штутгартом», правда, трижды уступил финал чемпионата.

Болезнь Александерсену диагностировали три года назад в Турции, но его все равно пригласили в «Штутгарт». Поэтому клуб подстраховался и нашел нескольких помощников, чтобы в случае чего (а если быть точным, не чего, а смерти) команда не развалилась. Командой на площадке управляют два ассистента, Фарук Ферай и Войцех Курчински. Но Туре уже продлили на следующий сезон вне зависимости от результатов финала. Интересно, что после игр девушки из команды исполняют финский боевой клич «сису», который характеризует северный склад характера — упорство и настойчивость вне зависимости от обстоятельств. Весьма актуально для норвежца Александерсена.

В «Штутгарте» еще и играет нападающая Кристал Риверс, родившаяся с коротким позвоночником. Она не могла ходить в детстве, а в подростковом возрасте у нее диагностировали все ту же страшную болезнь — рак. Она часто спрашивает у тренера о лечении и прогрессе. Но большая часть членов команды не затрагивает тему, пишут местные СМИ.

Фото Global Look Press

Знание — сила

Сам Александерсен спокойно говорит о своей болезни — объяснял отсутствие тем, что нужно выздороветь, если спрашивают, лаконично рассказывает про терапию. В тренерской работе, которую он начал в Норвегии 30 лет назад со сбора собственной команды, он руководствуется принципом «Знание — сила». А вот так звучит его игровая философия:

— Мне не нравится ставить перед своей командой цели типа: «О, теперь мы должны выиграть». У нас достаточно хорошая команда, чтобы победить во всех турнирах. На мой взгляд, это создает неестественное давление. Потому что, если вы собираетесь победить, вам нужно много разных факторов, чтобы все прошло хорошо.

Конечно, вам нужно играть хорошо, вам нужна хорошая команда, вам нужно хорошо тренироваться, но вам также нужна доля везения, чтобы мяч опустился на нужной стороне, если при подаче он попадает в сетку. У вас должно быть как можно меньше травм, чтобы вы могли играть со своими лучшими игроками большую часть сезона.

И некоторые из этих вещей вы не можете контролировать. Так что в некоторых ситуациях вы можете даже оказаться на втором месте, и все равно у вас был отличный сезон. И если вы затем заявляете, что победа — это единственное, что имеет значение, вы как бы говорите, что потерпели фиаско, даже если все было неплохо, — призывает отказаться от культа победы Туре.

Победит ли он болезнь? Вряд ли. Но его отношение к ней и жизни в целом уже исключают возможность фиаско. Теперь дело за его подопечными, которые могут преподнести красивый подарок.