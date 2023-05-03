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Волейбол

Сегодня, 14:30

Бразильского волейболиста вынуждают завершить карьеру из-за политического твита. Что он натворил?

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Волейболист Уоллес де Соуза
Фото Global Look Press
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Афтершоки выборов в Бразилии отражаются и на спорте.

Президентские выборы в Бразилии в 2022 году получились очень драматичными. Их проиграл действующий на тот момент лидер страны Жаир Болсонару, причем уступил одному из прежних глав государства — Луле да Силве. Исход голосования решил второй тур и десятые доли процентов, поэтому неудивительно, что по их итогам осталось огромное количество недовольных результатами.

Сторонники теперь уже бывшего президента Болсонару несколько дней протестовали и по примеру сторонников Дональда Трампа в США даже пытались совершить госпереворот. Страна разделилась пополам — жаркие политические споры отразились и на спортсменах. По их итогам назрели большие неприятности у олимпийского чемпиона по волейболу Уоллеса де Соузы. Посты этого спортсмена в соцсетях вызывают не только политические вопросы, но и этические.

Волейболист Уоллес де Соуза
Фото AFP

Рассуждал о выстреле в голову новому президенту

Многие слышали о таком явлении в современной политике, как «трамписты». Это радикальные сторонники бывшего президента США Дональда Трампа, которые верят в то, что их кумир выиграл последние выборы главы государства, а вашингтонская бюрократия фальсифицировала итоги голосования с единственной целью — скрыть масштабный заговор по растлению малолетних (QAnon). Трамп заигрывал с эмоционально нестабильной аудиторией, и все закончилось попыткой захватить Капитолий. Пусть немного в меньших масштабах, но схожие процессы шли и в Бразилии — после того как свои полномочия на выборах не смог продлить Жаир Болсонару. Протестующие в центре бразильской столицы и других крупных городах страны в январе этого года врывались в госучреждения: парламент, Верховный суд и резиденцию главы государства. Они требовали пересмотра итогов голосования, а нового президента Лулу да Силву призывали отправить под суд.

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С митингами тогда удалось разобраться при помощи полиции. Однако градус недовольства долгое время не снижался, просто выплескивался уже иначе — через интернет. Многие спортсмены поддерживали экс-президента Болсонару, ведь он активно вкладывался в спорт, а также выступал против радикальных мер по борьбе с коронавирусом. В числе сторонников Болсонару был и 42-летний ветеран волейбола, олимпийский чемпион Уоллес де Соуза. В конце января он на своей странице в социальной сети создал неоднозначный опрос. «Заслуживает ли президент Лула да Силва выстрела в голову?» — написал диагональный «Крузейро». На публикацию обратил внимание этический комитет Олимпийского комитета Бразилии и отстранил игрока на 90 дней от любой физкультурно-спортивной деятельности. Однако де Соуза нарушил запрет и сыграл в апреле в финале бразильской Суперлиги. Теперь его ждет пятилетний бан, и с учетом возраста это значит завершение карьеры.

Волейболист Уоллес де Соуза
Фото AFP

Федерация волейбола осталась без своего президента и финансирования

31 января 2028 года — не раньше этого срока Уоллес сможет появляться на спортивной арене в любом качестве. Игрока, судьи, тренера и даже болельщика — он теперь персона нон грата в спорте. Более того, наказаниями подвергнутся и клуб де Соузы «Крузейро», а также Федерация волейбола Бразилии, допустившая выход на поле игрока под санкциями Олимпийского комитета Бразилии. Согласно новому решению НОК Бразилии, местная федерация волейбола на шесть месяцев останется без дополнительного финансирования, а президент федерации Радамес Латтари Филью отстранен от должности на год. «Бразильская федерация волейбола не только прибегала к уловкам, чтобы не выполнить решение НОК страны, но и санкционировала заявку игрока, подвергнутого санкциям в организованном федерацией официальном мероприятии», — звучит обоснование решения. По всем пунктам Комитет по этике проголосовал единогласно.

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Поступок самого Уоллеса де Соузы, в свою очередь, квалифицировали как «пропаганду подстрекательства к насилию» и «неэтичное поведение». Среди прочего, де Соузу отстранили от матчей сборной Бразилии. Уоллес завершал международную карьеру после Олимпиады-2020 в Токио, однако в конце прошлого года решил вернуться перед стартом чемпионата мира. С одной стороны, подобное поведение спортивных властей Бразилии можно квалифицировать как попытку усмирить несогласных и убрать «фронду» даже из интернета. С другой — сама формулировка вопроса де Соузы действительно вызывает скорее этические противоречия, нежели политические. Ни Болсонару, ни Лула да Силва — не идеалы. Да Силва действительно сидел в тюрьме по обвинениям в коррупции, пусть затем все эти обвинения и были сняты. К Жаиру Болсонару, в свою очередь, есть вопросы по одиозному поведению и авторитарному стилю.

И все же никакие политические разногласия не должны решаться насилием. Призывы стрелять в лицо не только главе государства, кому бы то ни было, неприемлемы, пусть волейболист и попытался выдать их в иносказательной форме. Так что пострадал де Соуза не из-за того, что поддерживал проигравшего на выборах Болсонару. А потому что забыл о принципах гуманности. К тому же протесты января 2023-го наглядно показали Бразилии, что подобные призывы отнюдь не невинны и вполне могут реализоваться на практике.

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