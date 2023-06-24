«Это было царство террора». Самого успешного тренера Бельгии отстраняют из-за обвинений волейболисток

Появились сомнения в психологическом здоровье специалиста, работавшего со сборной страны 17 лет.

Главный тренер женской сборной Бельгии по волейболу Герт ван де Брук дисквалифицирован минимум на один год по итогам заседания дисциплинарного совета Бельгийской ассоциации волейбола. Подобный ход федерации за два месяца до старта домашнего для «желтых тигров» турнира сильно удивил болельщиков, ведь ван де Брук работает с командой уже 17 лет и именно с его именем связаны все главные успехи сборной.

Однако теперь его репутация серьезно пострадала, и спортивные чиновники не уверены, может ли человек, которого публично обвиняют в психических нарушениях, руководить сборной страны. Правда, с обвинениями в адрес тренера согласны далеко не все волейболистки Бельгии.

Лучший тренер в истории Бельгии

Бельгия — далеко не самая волейбольная страна. К примеру, женская команда ни разу не была на Олимпийских играх, а до чемпионата мира добралась всего четыре раза. Тем не менее даже у бельгийцев есть повод для гордости — в 2013 году «желтые тигры» (это прозвище сборной) добрались до бронзы на чемпионате Европы. Во многом та медаль стала возможной благодаря усилиям тренера Герта ван де Брука, едва ли не единолично возродившего бельгийский волейбол. C 1987 по 2007 год Бельгия ни разу не была ни на ЧМ, ни на ЧЕ! Герт пришел в сборную в 2006-м, и сразу изменил все. Подход к делу, результаты. Интерес к виду спорта в стране. По ходу памятного ЧЕ-2013 количество членов фан-клуба сборной увеличилось в два раза.

Общий ажиотаж был настолько заметным, что властям пришлось даже создавать временный фан-клуб прямо на центральной площади Брюсселя для просмотра решающих игр, а аэропорт столицы был полон людьми, которые стремились поблагодарить девушек за положительные эмоции. И пусть позднее сравнимых результатов уже не было, отношение к волейболу в Бельгии ван де Брук изменил навсегда. И вот теперь тренера-символа убирают из-за крупного скандала. Еще в 2021 году на бельгийском ТВ вышел документальный фильм о «желтых тиграх». И там далеко не все игроки сборной высказывались о специалисте комплиментарно. А лидеры той самой «бронзовой» сборной с ЧЕ-2013 и вовсе заявили, что сталкивались с эмоциональным насилием.

Фото Global Look Press

Ван де Брук не пришел на слушания по его делу

По словам девушек поведение ван де Брука часто вызывало вопросы о его ментальном здоровье, было деструктивным и неадекватным. Но руководство Бельгийской ассоциации волейбола не хотело рубить с плеча и отказываться от услуг специалиста, который дал вторую жизнь виду спорта в стране. Поэтому ассоциация наняла независимых экспертов и юристов. Недавно появились результаты их расследования, и, по мнению чиновников, свидетельств достаточно, чтобы отстранить Герта от работы в сфере спорта на два года. «Это было царство террора, который продолжался годами. Нам важно не наказать ван де Брука или остановить его карьеру. Нам хотелось получить признание в страданиях, которые причинялись девушкам все эти годы», — сказала во время процесса над ван де Бруком Элизабет Маттис, адвокат бывших игроков сборной.

По ее мнению, отстранение от работы — это сигнал для всего спортивного мира, что тренер не может давить на своих игроков и должен следить за своим поведением. «Нельзя так относиться друг к другу. Мы надеемся, что эта история поможет построить более конструктивный климат в спорте, — добавила юристка, отметив, что девушки готовы пойти на компромиссы в случае признания Гертом своей вины. — Не пора ли ван де Бруку извиниться перед бывшими игроками? Они неоднократно просили об этом, но он ни разу не соизволил сказать банальные слова прощения».

Однако ни сам тренер ван де Брук, ни его адвокаты на вынесении приговора не присутствовали. Бельгийская ассоциация волейбола решила пойти на половинчатые меры и назначить временное отстранение на один год, но что важно — это отстранение должно вступить в силу немедленно.

Фото Global Look Press

Текущий состав сборной выступает в защиту своего тренера

Теперь выходит, что легендарный ван де Брук не поедет с «желтыми тиграми» на чемпионат Европы, который впервые пройдет в том числе и в Бельгии — в Брюсселе и в Генте. Но так как турнир назначен на конец лета и состоится с 15 августа по 3 сентября, у Герта все-таки остается юридическая уловка, чтобы остаться на своем посту. У ван де Брука есть возможность подать апелляцию на решение Бельгийской ассоциации волейбола, и адвокат Герта Уолтер Дамен уже объявил, что будет бороться за честное имя своего клиента и готов дойти до Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Решение дисциплинарного комитета не сможет вступить в силу до тех пор, пока апелляция не будет рассмотрена. Разве что Герта решат просто уволить. Технически для этого нет никаких ограничений.

Однако текущий состав сборной Бельгии против отстранения своего тренера и встает на его защиту. Более того, многие девушки даже подписались под открытым письмом в поддержку ван де Брука с просьбой разрешить специалисту отработать на домашнем ЧЕ-2023. Правда, адвокат Маттис сомневается в искренности девушек.

«Тот факт, что нынешние игроки в данный момент поддерживают его, не умаляет его прошлых проступков. Сомнительно, что он изменился. Скорее всего, он продолжает давить и влиять на девушек даже в текущем положении, а они не хотят рисковать своей карьерой», — заявила Элизабет и призвала Олимпийский комитет Бельгии, а также другие спортивные структуры страны не поддаваться на подобные акции. Тем временем до домашнего турнира осталось не так много времени и сейчас никто не может понять, кто к нему будет девушек готовить.