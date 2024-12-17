«Если дать нам сыграться, получится отличный бойз-бэнд». Новая жизнь «Динамо-Урал»

Интервью диагонального уфимской команды Романа Поталюка.

PARI Суперлига. 17-й тур. Мужчины

«Оренбужье» — «Газпром-Югра» — 3:1 (23:25, 25:21, 25:17, 25:15)

«Кузбасс» — МГТУ — 3:0 (25:22, 25:17, 25:17)

«Зенит» СПб — «Факел Ямал» — 3:0 (25:10, 25:19, 25:20)

«Белогорье» — «Нова» — 3:0 (25:16, 25:21, 25:22)

«Динамо-ЛО» — «Динамо» М — 3:2 (19:25, 25:23, 25:27, 25:19, 15:11)

АСК — «Локомотив» — 2:3 (23:25, 25:23, 21:25, 26:24, 13:15)

Прошлый сезон уфимский «Урал» провел в нижней части турнирной таблицы, заняв в итоге 13-е место из 16. Однако в межсезонье многое изменилось. Команда не только пополнилась сильными игроками, но и сменила учредителя, а вместе с тем и название — на «Динамо-Урал». Первый круг нового сезона регулярки уфимцы прошли уверенно, завершив его на пятом месте. Сейчас идут на шестом, но провели на одну встречу меньше соперников, так как 17-й тур суперлиги «Динамо-Урал» пропускает (в нынешнем розыгрыше команд нечетное количество). Во время этой игровой паузы на вопросы «СЭ» ответил диагональный клуба Роман Поталюк.

В мае понимал, что есть шансы попасть в восьмерку

— Сейчас увидел у тебя в статусе в мессенджере надпись «Убийца киборгов». Что она означает?

— Это был просто командный прикол, как, например, и сейчас появилась тема с шапками. Мы в то время, когда были в молодежке, выигрывали чемпионаты и ставили себе такие статусы. С того момента он у меня остался. Пока не меняю.

— У «Динамо-Урал» сейчас игровая пауза. Как проводите эту паузу?

— В тренировочном процессе. У нас плотный график, чтобы не расслабляться. Спокойно работаем, готовимся к следующим играм.

— В этом году остался один матч — с АСК. Насколько команда хочет уйти на новогодние праздники с победой и с хорошим настроением?

— Думаю, что каждая команда хочет сделать под Новый год подарок себе и болельщикам. Хочется выиграть всем. Посмотрим, как это будет.

— 2025 год начинаете с выезда в Москву на матч с «Динамо» 5 января. Успеешь ли ты съездить и отметить Новый год в родную Тальменку?

— Думаю, нет. Как уже сказал, мы плотно занимаемся подготовкой к играм. Поэтому будет мало выходных дней, чтобы слетать домой. Новый год буду проводить в Уфе.

— На родину часто удается ездить?

— Летом, в отпуске, когда есть свободное время. Все равно летом нужно тренироваться, чтобы поддерживать форму, плюс профилактическое лечение тоже никто не отменял.

Фото ВК «Динамо-Урал»

— Ты игрок суперлиги, которого называют одним из самых перспективных диагональных страны. В родном поселке за этим следят?

— Да, такое есть. И мои первые тренеры школьные, и учителя смотрят, следят. Передают родителям пожелания, поздравления.

— «Динамо-Урал» показывает на старте сезона довольно уверенную игру. Первый круг регулярки вы закончили на пятом месте. Стала ли эта высокая позиция для тебя неожиданностью, ведь прошлый сезон команда провела по большей части внизу турнирной таблицы?

— Неожиданностью это для меня не было. Когда для меня более-менее известен состав на этот сезон в мае, то сложилось понимание, что есть шансы попасть в восьмерку.

— Первый круг завершили поражением от казанского «Зенита». За свою историю уфимцы ни разу их не обыгрывали. Есть ли в этом какой-то психологический аспект?

— Тут невозможно точно объяснить, ведь каждый человек думает за себя. Лично для меня это никакого значения не имеет. Не выигрывали раньше — и ладно. Еще будут шансы выиграть. Если голову ломать из-за этого, то я не знаю, зачем тогда в спорт идти.

— «Динамо-Урал» уверенно обыгрывает тех, кто находится ниже в турнирной таблице, но уступил всем лидерам, которые идут выше. Был близкий матч с «Локомотивом», но в остальных — явное преимущество соперника. Почему не удается побороться с топами?

— Мне кажется, что у нас хорошая команда, но все равно в некоторых моментах не хватает немного, чтобы до них дойти. Если взять казанский «Зенит» или московское «Динамо», то там игроки выступают несколько лет вместе, все хорошо друг друга знают. Наша же команда собралась с начала этого сезона. Все равно есть небольшие пробелы в сыгранности, где-то боимся ошибиться. Но если оставить эту команду на длительный срок, дать нам всем сыграться, то будет у нас отличный бойз-бэнд.

— Психологического аспекта в этом тоже не видишь, что на лидеров команда чуть по-другому выходит?

— Все равно все понимают свои силы и возможности. Не каждый же день ты чувствуешь себя прекрасно, когда проснулся и с той ноги встал. Много всего влияет в спорте. Возможно, кому-то покажется, что должно быть легко, но по факту любая мелочь может сказать. Даже, например, один человек заболеет, после чего вся команда по кругу начинает.

Фото ВК «Динамо-Урал»

Шутки с шапками вышли из-под контроля

— Как уже сказал, матч с «Локомотивом» вышел упорным. Для тебя эти встречи имеют какой-то особенный статус, ведь ты начинал в Новосибирске свой путь в суперлиге?

— Конечно, приехать и поиграть на арене, где ты провел много времени, увидеть старых тренеров — это приятно. В остальном же ничего такого особого не замечал.

— «Локомотив» славится подготовкой сильных диагональных. В чем, на твой взгляд, секрет?

— Думаю, что тут есть психологический настрой, который дают тренеры на игры и тренировочный процесс. Когда играли я, Сапожков, Мурашко, то у нас была хорошая команда. Из-за этого мы росли в плане игры. Нас на два года отправляли в Высшую лигу. Поэтому мы выступали как в молодежке, так и в Высшей лиге. То есть встречались с командами посильнее, что помогало прогрессировать.

— «Динамо-Урал» лидирует в суперлиге по количеству эйсов. Почему так получилось?

— Тут секрета нет. Как у нас говорится, то есть летный день, то его нет.

— Получается, у вас больше всех летных дней?

— Получается, так.

— Андрей Сурмачевский идет лидером чемпионата по этому показателю. Считаешь ли ты его подачу лучшей в турнире?

— Да, могу так сказать, особенно в плане техники. Он стабилен. Даже в некоторых моментах может исполнить с одинаковой силой три подачи подряд в одну точку. В этом тоже проявляется его профессионализм.

— Не спрашиваешь у него советы по подаче?

— Нет. Каждый сам подстраивает подачу, как ему удобно. Лучше самого себя никто спортсмена не знает: как подачу тренировать, какие упражнения больше подходят.

— Ты находишься на шестом месте по результативности среди игроков. Если бы не травма, из-за которой пришлось пропустить три матча, то мог бы войти и в топ-3. Есть ли такое желание и мотивация?

— Если честно, вообще никогда за этим не гнался. Всегда было все равно на эту статистику. Потому что для меня толку в ней нет. Смысл показывать высокие цифры, если ты проигрываешь матч? А если ты сыграл плохо, но забил в конце два нужных мяча, добыв победу, то это другой вопрос. Поэтому я даже не захожу и не смотрю на эти рейтинги.

— Как уже сказали, по сравнению с прошлым сезоном команда идет среди лидеров. В чем главные причины этих изменений? Только ли в составе дело?

— Самый ключевой момент в любом клубе — чтобы это была именно команда. Без хорошей атмосферы внутри коллектива в нашем спорте не справиться. Бывает, что четыре человека общаются одной компанией, там двое, там трое. В итоге получается, что команды нет. А когда все как одно целое, когда шутят, проводят время вместе, то это сильно решает.

Фото ВК «Динамо-Урал»

— Теплая командная атмосфера видна в этом сезоне в ваших клубных соцсетях. Например, недавно прошла командная фотосессия с одинаковыми меховыми шапками, которые вы купили сами. Как у вас эти идеи генерируются? Они исходят от СММ или игроки тоже участвуют в этом?

— Это наша совместная работа. Если говорить про шапки, то это сначала был просто спор. Одного игрока спросили: «За сколько ты будешь ходить в этой шапке?» Потом шутки вышли из-под контроля. В итоге вся команда заказала шапки, в которых мы ездим на выездные матчи. Затем уже подключились ребята из СММ. Так и понеслось. То есть иногда они нам что-то предлагают, иногда — мы. Делаем вместе контент для развития медийности «Динамо-Урал», чтобы люди приходили на матчи и болели за нас.

— Летом клуб сменил учредителя на общество «Динамо», произошла реконструкция игрового зала, появились трансляции на федеральном ТВ. Заметил ли ты, что к волейболу в республике стало проявляться больше внимания?

— Оно и в принципе всегда здесь было большое. Конечно, спасибо нашим руководителям, что нам починили зал. Видно, что люди стараются, делают для команды все возможное. От этого у нас тоже есть желание выигрывать, чтобы не подвести этих людей.

— В Уфе, наверное, первым идет хоккей. А волейбол каким?

— Думаю, что на втором месте. Не знаю, что и как сейчас с футбольной командой, но появилась еще баскетбольная. Здесь развиваются различные виды спорта, но, мне кажется, основные — это хоккей и волейбол.