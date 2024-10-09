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Волейбол

9 октября, 21:15

Безумство в Индии: 430 игроков приняли участие в волейбольном матче

430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии
Артемий Кутейников
Корреспондент
430 игроков приняли участие в волейбольном матче в Индии.
Фото Скриншот видео
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Достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса.

В Индии побили рекорд по наибольшему количеству игроков в волейбольном выставочном матче. На фестивале фонда KISS прошла восьмичасовая встреча, в которой приняли участие 430 спортсменов.

Как установили рекорд

Восьмичасовая игра стала главным событием волейбольного фестиваля, проходившего при поддержке международной федерации. Мероприятие состоялось в городе Бхубанешвар и привлекло более 40 тысяч человек, 5000 — в качестве игроков. Матч закончился со счетом 736:756.

Участники рекордного волейбольного матча в Индии.
Фото Скриншот видео

«Вот для чего здесь фонд волейбола: предоставить каждому доступ к спорту, независимо от пола, возраста, происхождения или должности, — сказал президент Международной федерации волейбола Ари Граса. — Мы стремимся показать, как волейбол может объединять людей, создавать новые возможности и пропагандировать более здоровый образ жизни. Волейбол — это инструмент для вселения надежды, строительства мостов и поддержки будущих поколений».

Предыдущий рекорд установили во Франции 3 декабря 2011 года — тогда в одном матче участвовало 294 игрока, что на 136 меньше, чем в Индии. Тот ивент прошел в рамках фестиваля Telethon 2011 и собрал 5500 евро на благотворительность.

Как прошло мероприятие

В Индии для проведения фестиваля KISS организаторы задействовали 60 открытых волейбольных площадок, на которых одновременно играли 480 человек. Также матчи состоялись в нескольких крытых залах. К мероприятию привлекли четыре команды из волейбольной лиги Брахмапутры. Также пригласили в качестве игроков и зрителей 10 тысяч детей из отдаленных деревень Индии, многие из которых до этого даже не летали на самолете.

«Для меня большая честь сотрудничать с Международной федерацией волейбола при организации этого фестиваля, — поделилась Ачута Саманта, основатель фонда KISS. — Когда я основала KISS, моя стратегия заключалась в том, чтобы создавать возможности и вселять надежду через образование и спорт. Видеть, как эта мечта сбылась, приносит глубокое удовлетворение».

Волейбол

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