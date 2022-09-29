Сможет ли Казань вернуть себе титул или чемпионство впервые уедет в Питер? Интриги нового волейбольного сезона

На составы команд могут повлиять неспортивные факторы.

Совсем скоро стартует первый тур мужской волейбольной суперлиги. Это большое событие, ведь болельщики за лето уже успели соскучиться по волейболу на высшем уровне. За это время в мире спорта и вокруг него прошло немало значимых событий, которые прямым образом повлияли на составы команд, а следовательно, и на их перспективы в будущем году. Месяц назад мы даже увидели многих на спартакиаде, но ее все же стоит назвать небольшим перекусом перед главным блюдом. А вот с пятницы все будет по-серьезному. Главный фаворит из года в год неизменный, но сможет ли кто огорчить Казань?

В Татарстане смогли сохранить лучший состав и позвать бельгийца

Прошлый сезон завершился неожиданно. «Финал шести» — необычный формат в плане спортивной составляющей, но практически идеальный для зрительской интриги. «Зенит-Казань» с рекордной серией побед играл финал дома. Проиграл всего лишь матч, но самый важный — и остался вне битвы за золото. О полуфинале с «Локомотивом» в Казани вспоминают до сих пор. «Поражение было одним из самых обидных в жизни, — сказал капитан казанцев Александр Волков. — Хотя проигрывали и Олимпиаду, но тут мы были на голову выше! И в итоге всего одна осечка, которая изменила историю». Со справедливым итогом прошлого чемпионата в Татарстане не спорят.

При этом также не скрывают радости, что пока от таких экспериментов отказались. В этом году нас ждет полноценная регулярка, а следом за ней серия плей-офф. Так что историй, когда от одной игры будет зависеть ход всего турнира, не будет. А плюсы и минусы такого формата каждый оценивает сам. Главное, что правила для всех одни — значит, и шансы в теории равные. Для Казани же тяжелое поражение прошлого года стало важным уроком. И невероятной мотивацией на новый сезон. Президенту клуба Рафкату Кантюкову удалось сохранить бюджет клуба и основной костяк команды. Сыграет за «Зенит» и звездный американский связующий Майка Кристенсон. Правда, после того как восстановится от полученной на ЧМ травмы. Казанцам удалось даже взять нового легионера — в Татарстан приехал бельгиец Сэм Деро.

Новый сезон — совсем скоро. ВК «Зенит-Казань»

В Питер приехала легенда Казани десятых Андерсон

И все же без потерь не обошлось. Давление, которое оказывали на поляка Барташа Бедножа политики и родные, вынудило его разорвать контракт. Собственно, Деро в Казани и планируют использовать на позиции Бедножа. Только сразу бельгиец на паркет не выйдет, он хоть и тренируется в общей группе, но пока разрешение от врачей на участие в играх не получил. Поэтому, как и на спартакиаде, Алексею Вербову в первых турах придется играть без иностранцев. А еще и без Романа Порошина. Он перешел в «Белогорье», но на турнире сборных регионов представлял Татарстан по особому соглашению между клубами. Также команду покинул Юрий Бережко — он перешел в «Локомотив». По сути, изменения в составе косметические, и перед нами будет все тот же «Зенит». Так что претензии на золото очевидны, а ни о чем другом в Казани и не задумываются.

Вероятно, постараются в этом сезоне побороться за титул и одноклубники казанцев из Санкт-Петербурга. Питерский «Зенит» взял в свой состав легенду Казани Мэтью Андерсона, выступавшего в последнее время в Италии. 35-летний диагональный был большой звездой в прошлом десятилетии, однако его лучшие годы позади. Но, видимо, в Северной столице знают, что делают. Ведь для того, чтобы подписать американца, они выкупили его контракт с китайским клубом. Стоит отметить и подписание воспитанника казанцев Егора Якутина, игравшего последний сезон за «Газпром-Югру». Также в Петербург возвращается из «Белогорья» Дмитрий Ковалев. В обратном направлении едут 38-летний связующий Игорь Колодинский и 28-летний диагональный Иван Подребинкин. Но по-настоящему значимая потеря для Питера — словенский доигровщик Тине Урнаут, выбравший для себя более комфортный вариант игры в Японии.

Волейболисты «Зенита». ВК «Зенит»

Клубы-середняки ищут легионеров в Сенегале и Ливии

Действующему чемпиону московскому «Динамо» будет крайне трудно защитить в этом году титул. Игровые проблемы динамовцев бросались в глаза на спартакиаде, хотя часть из них и можно списать на слабую подготовку команды к турниру и отсутствие важных легионеров. Из иностранцев в Москве остался один, зато какой! За «Динамо» продолжит играть финн Лаури Керминен. И это настоящая победа менеджмента москвичей, ведь формально Керминена с Россией уже ничего не связывало. Он доработал прошлый сезон по контракту, несмотря на просьбы финской федерации уехать как можно скорее, а летом мог покинуть клуб по своему желанию. Однако решил остаться, и наверняка на это решение повлиял тот факт, что Лаури не взяли в сборную, и матчи отбора на ЧЕ-2023 скандинавы сейчас играют без своей главной звезды. В остальном состав «Динамо» существенных изменений не претерпел.

Для «Локомотива» важнее прочего было сохранить Пламена Константинова. Благо болгарский тренер уже давно работает в России и не собирался уезжать из Новосибирска. Отъезд канадца Гордона Перрина в Верону трагедией не назвать, к тому же в команде остается серб Дражен Лубурич. Помимо Перрина сибиряки лишились доигровщика Сергея Никитина, но на эту позицию у них есть теперь и Бережко, и Курбанов. В Белгороде несмотря на все сложности приграничного города открыли новую арену и под нее хотят вернуть своей команде былую славу. В «Белогорье» приехал целый десант парней из «Самотлора» и Питера, а за колорит будет отвечать марокканец аль Хачдади. Сильно ударило межсезонье по «Кузбассу». Кемеровчан покинул главный тренер Игорь Юричич — он теперь будет работать в польском «Гданьске», а также блокирующий Петар Крсманович — он решил поехать домой в Сербию. Уфимцы напомнили о себе трансфером сильного аргентинца Максимилиано Каванна, а остальные клубы изучают новые рынки — Сенегал, Ливию и Казахстан.