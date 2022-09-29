Сможет ли Казань вернуть себе титул или чемпионство впервые уедет в Питер? Интриги нового волейбольного сезона

Совсем скоро стартует первый тур мужской волейбольной суперлиги. Это большое событие, ведь болельщики за лето уже успели соскучиться по волейболу на высшем уровне. За это время в мире спорта и вокруг него прошло немало значимых событий, которые прямым образом повлияли на составы команд, а следовательно, и на их перспективы в будущем году. Месяц назад мы даже увидели многих на спартакиаде, но ее все же стоит назвать небольшим перекусом перед главным блюдом. А вот с пятницы все будет по-серьезному. Главный фаворит из года в год неизменный, но сможет ли кто огорчить Казань?
Прошлый сезон завершился неожиданно. «Финал шести» — необычный формат в плане спортивной составляющей, но практически идеальный для зрительской интриги. «Зенит-Казань» с рекордной серией побед играл финал дома. Проиграл всего лишь матч, но самый важный — и остался вне битвы за золото. О полуфинале с «Локомотивом» в Казани вспоминают до сих пор. «Поражение было одним из самых обидных в жизни, — сказал капитан казанцев Александр Волков. — Хотя проигрывали и Олимпиаду, но тут мы были на голову выше! И в итоге всего одна осечка, которая изменила историю». Со справедливым итогом прошлого чемпионата в Татарстане не спорят.
При этом также не скрывают радости, что пока от таких экспериментов отказались. В этом году нас ждет полноценная регулярка, а следом за ней серия плей-офф. Так что историй, когда от одной игры будет зависеть ход всего турнира, не будет. А плюсы и минусы такого формата каждый оценивает сам. Главное, что правила для всех одни — значит, и шансы в теории равные. Для Казани же тяжелое поражение прошлого года стало важным уроком. И невероятной мотивацией на новый сезон. Президенту клуба Рафкату Кантюкову удалось сохранить бюджет клуба и основной костяк команды. Сыграет за «Зенит» и звездный американский связующий Майка Кристенсон. Правда, после того как восстановится от полученной на ЧМ травмы. Казанцам удалось даже взять нового легионера — в Татарстан приехал бельгиец Сэм Деро.
И все же без потерь не обошлось. Давление, которое оказывали на поляка Барташа Бедножа политики и родные, вынудило его разорвать контракт. Собственно, Деро в Казани и планируют использовать на позиции Бедножа. Только сразу бельгиец на паркет не выйдет, он хоть и тренируется в общей группе, но пока разрешение от врачей на участие в играх не получил. Поэтому, как и на спартакиаде, Алексею Вербову в первых турах придется играть без иностранцев. А еще и без Романа Порошина. Он перешел в «Белогорье», но на турнире сборных регионов представлял Татарстан по особому соглашению между клубами. Также команду покинул Юрий Бережко — он перешел в «Локомотив». По сути, изменения в составе косметические, и перед нами будет все тот же «Зенит». Так что претензии на золото очевидны, а ни о чем другом в Казани и не задумываются.
Вероятно, постараются в этом сезоне побороться за титул и одноклубники казанцев из Санкт-Петербурга. Питерский «Зенит» взял в свой состав легенду Казани Мэтью Андерсона, выступавшего в последнее время в Италии. 35-летний диагональный был большой звездой в прошлом десятилетии, однако его лучшие годы позади. Но, видимо, в Северной столице знают, что делают. Ведь для того, чтобы подписать американца, они выкупили его контракт с китайским клубом. Стоит отметить и подписание воспитанника казанцев Егора Якутина, игравшего последний сезон за «Газпром-Югру». Также в Петербург возвращается из «Белогорья» Дмитрий Ковалев. В обратном направлении едут 38-летний связующий Игорь Колодинский и 28-летний диагональный Иван Подребинкин. Но по-настоящему значимая потеря для Питера — словенский доигровщик Тине Урнаут, выбравший для себя более комфортный вариант игры в Японии.
Действующему чемпиону московскому «Динамо» будет крайне трудно защитить в этом году титул. Игровые проблемы динамовцев бросались в глаза на спартакиаде, хотя часть из них и можно списать на слабую подготовку команды к турниру и отсутствие важных легионеров. Из иностранцев в Москве остался один, зато какой! За «Динамо» продолжит играть финн Лаури Керминен. И это настоящая победа менеджмента москвичей, ведь формально Керминена с Россией уже ничего не связывало. Он доработал прошлый сезон по контракту, несмотря на просьбы финской федерации уехать как можно скорее, а летом мог покинуть клуб по своему желанию. Однако решил остаться, и наверняка на это решение повлиял тот факт, что Лаури не взяли в сборную, и матчи отбора на ЧЕ-2023 скандинавы сейчас играют без своей главной звезды. В остальном состав «Динамо» существенных изменений не претерпел.
Для «Локомотива» важнее прочего было сохранить Пламена Константинова. Благо болгарский тренер уже давно работает в России и не собирался уезжать из Новосибирска. Отъезд канадца Гордона Перрина в Верону трагедией не назвать, к тому же в команде остается серб Дражен Лубурич. Помимо Перрина сибиряки лишились доигровщика Сергея Никитина, но на эту позицию у них есть теперь и Бережко, и Курбанов. В Белгороде несмотря на все сложности приграничного города открыли новую арену и под нее хотят вернуть своей команде былую славу. В «Белогорье» приехал целый десант парней из «Самотлора» и Питера, а за колорит будет отвечать марокканец аль Хачдади. Сильно ударило межсезонье по «Кузбассу». Кемеровчан покинул главный тренер Игорь Юричич — он теперь будет работать в польском «Гданьске», а также блокирующий Петар Крсманович — он решил поехать домой в Сербию. Уфимцы напомнили о себе трансфером сильного аргентинца Максимилиано Каванна, а остальные клубы изучают новые рынки — Сенегал, Ливию и Казахстан.