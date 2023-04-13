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Волейбол

Сегодня, 17:00

Восходящая звезда мирового волейбола найдена мертвой в Стамбуле. Почему 18-летняя итальянка выпала из окна?

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Джулия Итума.
Фото Global Look Press
Джулия Итума (слева).
Фото Global Look Press
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Трагедия произошла после проигранного клубом Джулии Итумы полуфинала Лиги чемпионов.

13 апреля в Стамбуле в итальянской команде «Игор Горгондзола» произошла трагедия. Одну из самых перспективных волейболисток итальянского, да и мирового волейбола Джулию Итуму нашли мертвой возле отеля города. По информации следствия, спортсменка выпала из окна, но при каких обстоятельствах, неизвестно. Вчера «Новара» проводила ответный полуфинальный матч против «Эджзаджибаши», в котором проиграла. Одним из самых заметных игроков турецкого клуба в той встрече стала россиянка Ирина Воронкова.

Что случилось

Джулия Итума имеет нигерийские корни, хотя родилась в Милане осенью 2004 года. Она проводила первый сезон в команде «Новара», куда попала из серии А2 в Италии. Итума считалась одной из самых перспективной волейболисток страны — вместе со сборной успела завоевать золото чемпионата мира среди спортсменок до 20 лет в 2021 году и титул чемпионки Европы в 2022-м (до 19 лет), а также побеждала на юношеских Олимпийских играх. Одним из ее преимуществ была подача. Джулия училась в средней спортивной школе в Милане.

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— На мой взгляд, приз MVP заслужила итальянка Джулия Итума — мы с ней разделили лидерство по количеству очков на турнире, — рассказывала Sports.ru Наталья Суворова, волейболистка сборной России и чемпионка мира среди юниоров, об Итуме. В 2021 году россиянки играли в финале против итальянок, в том числе и Джулии.

Пока точно не известно, по какой причине произошла трагедии. Некоторые турецкие СМИ предполагают, что это было самоубийство, ссылаясь на камеры видеонаблюдения. Вместе с Итумой в комнате жила Джулия Варела, но ничего не слышала, так как спала. Девушку разбудила полиция. Тело Итумы было найдено в 5.30 утра возле отеля и уже отправлено в Институт судебной медицины для установления точной причины смерти. Все, что известно — это то, что итальянская команда после матча с «Эджзаджибаши» вернулась к себе в отель и Итума зашла в комнату около 11 часов вечера после небольшой прогулки.

Джулия Итума (слева).
Фото Global Look Press

Минута молчания в Италии в память об Итуме

Смерть Джулии Итумы потрясла мир итальянского спорта. Бывший тренер сборной страны Мауро Берруто, который сейчас возглавляет отдел спорта Демократической партии, написал в социальных сетях: «Я потрясен трагической смертью Джулии Итумы, 18-летней волейболистки «Новары». Мои соболезнования семье, клубу, всему великому итальянскому волейбольному сообществу».

Источники в Министерстве иностранных дел Италии сообщают, что организация будет детально разбираться в случившемся. «Генеральное консульство в Стамбуле и посольство в Анкаре при поддержке МИД страны с вниманием следят за печальной историей юной волейболистки Джулии Итумы, которая была найдена мертвой в Стамбуле. Там она находилась со своей командой «Новара» на матче Лиги чемпионов. Генеральное консульство немедленно приняло меры по отношению к членам семьи Джулии и оказывает им максимальную поддержку, обеспечивая при этом постоянный контакт с командой и ее спортивным директором, а также с Итальянской федерацией волейбола и местными властями», — говорится в сообщении министерства.

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Все спортивные чиновники Италии тоже присоединяются к соболезнованиям по поводу случившегося. «Мы все встревожены этой трагедией, которая затронула не только мир волейбола, но и весь итальянский спорт, — сказал президент федерации волейбола Италии Джузеппе Манфреди. — Сегодня мы скорбим о потере не только великого таланта, но прежде всего замечательной 18-летней девушки, которая, как мы видели, росла в Club Italia сезон за сезоном. Мои первые мысли обращены к семье Джулии, я выражаю самые искренние соболезнования и гарантирую, что федерация волейбола Италии окажет максимальную поддержку. Мы находимся в постоянном контакте с командой «Игор Горгондзола» и с президентом турецкой федерации. Это огромная трагедия, к которой никто из нас не был ни в малейшей степени готов».

Итальянская федерация волейбола объявила минуту молчания в память об Итуме перед началом всех волейбольных матчей, которые пройдут с сегодняшнего дня по воскресенье.

Волейбол
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