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Волейбол

27 сентября, 12:30

Бразильская волейболистка-трансгендер замужем за футболистом и мечтает об Олимпиаде. Что за ужас!

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Тиффани Абреу.
Фото Global Look Press
Тиффани Абреу.
Фото Global Look Press
Тиффани Абреу.
Фото Global Look Press
Тиффани Абреу.
Фото Global Look Press
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Двухметровая Тиффани Абреу шокирует волейбольную публику.

35-летняя спортсменка родилась мужчиной. Но Родриго, который выступал в бразильской суперлиге А и В, было неуютно в мужском теле. Во всяком случае он так думал. Произошел переход, и в 2017 году Абреу получила разрешение — уже в теле женщины — от Международной федерации волейбола выступать в женских лигах. В итоге уже Тиффани стала первым трансгендером в бразильской суперлиге. И теперь практически двухметровая (рост спортсменки 1,98 метра) волейболистка мечтает надеть футболку национальной женской сборной и стать олимпийской чемпионкой. Как вообще возможно и законно ли появление такого персонажа в женском спорте?

Тиффани Абреу. Фото Global Look Press
Тиффани Абреу.
Фото Global Look Press

Позиция МОК

Международный олимпийский комитет проявил необычайную доброту к спортсменам, которые осуществили «переход между полами». Биологическим мужчинам участвовать в женских соревнованиях разрешили еще в 2003 году, но было обязательное условие: операция по смене пола и двухлетний курс гормональной терапии по снижению тестостерона. А затем МОК и вовсе официально аннулировал требование, согласно которому для выступления в женских дисциплинах на Играх необходимо иметь уровень тестостерона ниже 10 наномолей на литр в течение последних 12 месяцев. Все решения теперь отданы на уровень международных федераций.

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Между тем ученые, входящие в Международную и Европейскую ассоциации спортивной медицины, раскритиковали новую стратегию МОК по поводу выступлений трансгендеров в женском спорте. А представители международных федераций легкой атлетики, триатлона и велоспорта считают, данная тенденция положит начало нечестной конкуренции в женском спорте и ущемления прав цисгендерных женщин. Тем не менее именно эта позиция МОК позволила бразильской волейболистке вновь начать играть в волейбол.

В 2012 году Тиффани начала переход. После проверок медицинской комиссии Бразильской конфедерации волейбола Родриго допустили к женским соревнованиям в составе команды из Сан-Паулу. Волейболистка говорит, что счастлива: она (он) сумел(а) вернуться к любимому делу. И при этом Абреу считает, что ничем не отличается от других женщин. Но эту точку зрения поддерживают далеко не все.

Тиффани Абреу. Фото Global Look Press
Тиффани Абреу.
Фото Global Look Press

Критика общества

В новом клубе Тиффани быстро освоилась и даже стала любимицей публики, не всем ее перевоплощение оказалось по душе. Общество волновалось за справедливость соревнований с участием Абреу для остальных, биологических женщин. Ведь у Тиффани мужское тело и мужские мускулы. А для волейбола физические данные часто имеют решающее значение. Мужской волейбол отличается от женского как небо и земля.

В 2019 году правительство штата Сан-Паулу предприняло попытку принять закон, запрещающий трансгендерам проводить матчи на территории региона. Основным аргументом в пользу такого грозного решения называли «справедливость для женщин». Однако из этого ничего не получилось — и Тиффани продолжает играть в волейбол на профессиональном уровне.

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По данным бразильских СМИ, кандидатуру Абреу рассматривали в качестве возможной для включения в состав сборной Бразилии на летние Олимпийские игры в Токио. Сама волейболистка хоть и мечтает попасть в национальную команду, но все же понимает, что это для нее пока далекие планы.

Тем не менее спортсменка рада, что может снова играть в волейбол. А также уже сумела найти свое личное счастье — не так давно Абреу вышла замуж. Ее избранником стал 21-летний Виктор Метц. Совсем юного футболиста клуба «Осаско», похоже, совсем не смущают разница в возрасте и росте, а также мужское прошлое своей возлюбленной.

Тиффани Абреу. Фото Global Look Press
Тиффани Абреу.
Фото Global Look Press

Что дальше?

Если возлюбленные совершенно счастливы и не волнуются из-за всяких мелочей в виде разницы в возрасте и росте, то со стороны прекрасно видно — миниатюрной девушкой Тиффани назвать не получится. А ее супруг рядом с ней кажется подростком. Что-то мужское в Абреу есть, хоть и внешне она выглядит как женщина.

И общество не может не переживать из-за подобных тенденций в спорте, а где-то уже приняты жесткие меры. Так губернатор американского штата Айова недавно подписал закон, запрещающий трансгендерам выступать в женских соревнованиях в школах и колледжах. Теперь заявляться на турниры можно только согласно полу, который указан в свидетельстве о рождении юного спортсмена.

Айова — уже 11-й штат США, принявший решение о защите цисгендерных женщин, и кажется, что это только начало. В Австралии сенатор Клэр Чендлер предложила закон, легализующий в стране так называемые однополые лиги. Все из-за того, что после появления в стране жестких запретов на дискриминацию по признаку пола спортивные организации формально не имеют права отказать в заявке на женские старты даже мужчинам!

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Спортивные организации Великобритании доказали, что трансгендерные люди имеют серьезное преимущество перед биологическими женщинами. Таким образом, они не должны выступать с ними в одних соревнованиях — это просто несправедливо. Впрочем, осталось дождаться более четкой позиции МОК: на Олимпиаде в Токио трансгендеры были, а в Пекине — нет.

По словам официального представителя МОК Марка Адамса, международные спортивные федерации сейчас имеют право самостоятельно регулировать вопрос участия таких спортсменов в соревнованиях. И они уже это делают: в Международной федерации водных видов (FINA) ввели новые стандарты для трансгендеров, фактически лишив их возможности выступать на больших турнирах, а Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняли решение пересмотреть правила по допуску трансгендеров к турнирам, существенно снизив планку по уровню тестостерона в организме участников женских соревнований.

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