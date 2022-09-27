Бразильская волейболистка-трансгендер замужем за футболистом и мечтает об Олимпиаде. Что за ужас!

Двухметровая Тиффани Абреу шокирует волейбольную публику.

35-летняя спортсменка родилась мужчиной. Но Родриго, который выступал в бразильской суперлиге А и В, было неуютно в мужском теле. Во всяком случае он так думал. Произошел переход, и в 2017 году Абреу получила разрешение — уже в теле женщины — от Международной федерации волейбола выступать в женских лигах. В итоге уже Тиффани стала первым трансгендером в бразильской суперлиге. И теперь практически двухметровая (рост спортсменки 1,98 метра) волейболистка мечтает надеть футболку национальной женской сборной и стать олимпийской чемпионкой. Как вообще возможно и законно ли появление такого персонажа в женском спорте?

Тиффани Абреу. Фото Global Look Press

Позиция МОК

Международный олимпийский комитет проявил необычайную доброту к спортсменам, которые осуществили «переход между полами». Биологическим мужчинам участвовать в женских соревнованиях разрешили еще в 2003 году, но было обязательное условие: операция по смене пола и двухлетний курс гормональной терапии по снижению тестостерона. А затем МОК и вовсе официально аннулировал требование, согласно которому для выступления в женских дисциплинах на Играх необходимо иметь уровень тестостерона ниже 10 наномолей на литр в течение последних 12 месяцев. Все решения теперь отданы на уровень международных федераций.

Между тем ученые, входящие в Международную и Европейскую ассоциации спортивной медицины, раскритиковали новую стратегию МОК по поводу выступлений трансгендеров в женском спорте. А представители международных федераций легкой атлетики, триатлона и велоспорта считают, данная тенденция положит начало нечестной конкуренции в женском спорте и ущемления прав цисгендерных женщин. Тем не менее именно эта позиция МОК позволила бразильской волейболистке вновь начать играть в волейбол.

В 2012 году Тиффани начала переход. После проверок медицинской комиссии Бразильской конфедерации волейбола Родриго допустили к женским соревнованиям в составе команды из Сан-Паулу. Волейболистка говорит, что счастлива: она (он) сумел(а) вернуться к любимому делу. И при этом Абреу считает, что ничем не отличается от других женщин. Но эту точку зрения поддерживают далеко не все.

Тиффани Абреу. Фото Global Look Press

Критика общества

В новом клубе Тиффани быстро освоилась и даже стала любимицей публики, не всем ее перевоплощение оказалось по душе. Общество волновалось за справедливость соревнований с участием Абреу для остальных, биологических женщин. Ведь у Тиффани мужское тело и мужские мускулы. А для волейбола физические данные часто имеют решающее значение. Мужской волейбол отличается от женского как небо и земля.

В 2019 году правительство штата Сан-Паулу предприняло попытку принять закон, запрещающий трансгендерам проводить матчи на территории региона. Основным аргументом в пользу такого грозного решения называли «справедливость для женщин». Однако из этого ничего не получилось — и Тиффани продолжает играть в волейбол на профессиональном уровне.

По данным бразильских СМИ, кандидатуру Абреу рассматривали в качестве возможной для включения в состав сборной Бразилии на летние Олимпийские игры в Токио. Сама волейболистка хоть и мечтает попасть в национальную команду, но все же понимает, что это для нее пока далекие планы.

Тем не менее спортсменка рада, что может снова играть в волейбол. А также уже сумела найти свое личное счастье — не так давно Абреу вышла замуж. Ее избранником стал 21-летний Виктор Метц. Совсем юного футболиста клуба «Осаско», похоже, совсем не смущают разница в возрасте и росте, а также мужское прошлое своей возлюбленной.

Тиффани Абреу. Фото Global Look Press

Что дальше?

Если возлюбленные совершенно счастливы и не волнуются из-за всяких мелочей в виде разницы в возрасте и росте, то со стороны прекрасно видно — миниатюрной девушкой Тиффани назвать не получится. А ее супруг рядом с ней кажется подростком. Что-то мужское в Абреу есть, хоть и внешне она выглядит как женщина.

И общество не может не переживать из-за подобных тенденций в спорте, а где-то уже приняты жесткие меры. Так губернатор американского штата Айова недавно подписал закон, запрещающий трансгендерам выступать в женских соревнованиях в школах и колледжах. Теперь заявляться на турниры можно только согласно полу, который указан в свидетельстве о рождении юного спортсмена.

Айова — уже 11-й штат США, принявший решение о защите цисгендерных женщин, и кажется, что это только начало. В Австралии сенатор Клэр Чендлер предложила закон, легализующий в стране так называемые однополые лиги. Все из-за того, что после появления в стране жестких запретов на дискриминацию по признаку пола спортивные организации формально не имеют права отказать в заявке на женские старты даже мужчинам!

Спортивные организации Великобритании доказали, что трансгендерные люди имеют серьезное преимущество перед биологическими женщинами. Таким образом, они не должны выступать с ними в одних соревнованиях — это просто несправедливо. Впрочем, осталось дождаться более четкой позиции МОК: на Олимпиаде в Токио трансгендеры были, а в Пекине — нет.

По словам официального представителя МОК Марка Адамса, международные спортивные федерации сейчас имеют право самостоятельно регулировать вопрос участия таких спортсменов в соревнованиях. И они уже это делают: в Международной федерации водных видов (FINA) ввели новые стандарты для трансгендеров, фактически лишив их возможности выступать на больших турнирах, а Международная федерация футбола (ФИФА) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняли решение пересмотреть правила по допуску трансгендеров к турнирам, существенно снизив планку по уровню тестостерона в организме участников женских соревнований.