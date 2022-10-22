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Волейбол

Сегодня, 17:00

Волейболисток лишили «сексуального контента». Им больше нельзя разминаться при зрителях

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Японские волейболистки.
Фото Global Look Press
Японские волейболистки.
Фото Getty Images
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Странный запрет и дикие нравы в Стране восходящего солнца.

Накануне старта нового сезона в женском чемпионате Японии для спортсменок ввели необычный запрет. Как сообщил председатель лиги Хироюки Кокубун, участницам турнира отныне нельзя разминаться и растягиваться на спортивной арене в тех местах, где их могут увидеть зрители. Правило необходимо соблюдать как до начала матчей, так и после.

Такой необычный ход руководство лиги приняло во избежание публикаций в соцсетях несанкционированных фото и видео волейболисток с сексуальным подтекстом. В случае обнаружения подобных постов они будут удаляться, а на авторов сообщений подадут в суд. С чем связан такой странный запрет и почему этому уделяется такое внимание?

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Форма

Тема сексуального подтекста в командных видах спорта среди женщин поднимается регулярно. Один из подобных скандалов произошел со сборной Норвегии по пляжному гандболу в 2021 году. В знак протеста против «эксплуатации женского тела» скандинавская команда вышла на матч за бронзу чемпионата Европы в слишком длинных шортах. Но это было формальным нарушением правил, согласно которым форма в женском пляжном гандболе должна состоять из плавок и топа. Сумма штрафа для нарушительниц составила 1500 евро — феминистки потом быстро собирали эти деньги среди возмущенных болельщиц.

Решение о «акции протеста» спортсменки приняли спонтанно, но с определенной целью: показать пример другим своим коллегам, которые чувствуют себя некомфортно в предписанной правилами форме. Тем, кто выходит на площадку в бикини, избежать сексуального подтекста почти нереально. Пляжный гандбол наряду с пляжным волейболом является одним из самых «оголенных» и сумел заработать популярность в том числе благодаря откровенным нарядам игроков.

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Что касается классического женского волейбола, то изначально форма здесь была намного скромнее. В 1970-е годы она отражала моду того времени и представляла собой шорты средней длины и облегающие (но не обтягивающие) футболки. Но с течением времени игровые комплекты волейболисток стали намного откровеннее.

Формально это, разумеется, объяснялось не идеей повысить сексуальную привлекательность, а для комфорта и практичности игроков. Но все всё понимали. Хотя по сравнению с комплектами для «оголенных» видов спорта — пляжного волейбола и гандбола — эта форма еще выглядит вполне целомудренной. Хотя, как выясняется, даже она способна пробуждать в японских болельщиках нездоровье эротические фантазии, которыми они еще умудряются делиться с соцсетях.

При этом есть другие виды спорта, такие как фигурное катание, художественная гимнастика и синхронное плавание, где излишняя сексуальность в одежде для вступлений, наоборот, под запретом. Хотя в артистических дисциплинах вообще сложно говорить о форме как таковой. Например, когда несколько лет назад женская сборная Германии по спортивной гимнастике начала выступать в трико в знак протеста против «обнаженки», это не было нарушением регламентов.

Японские волейболистки. Фото Getty Images
Японские волейболистки.
Фото Getty Images

Запрет

Для Японии запрет для волейболисток — не первый в подобном роде. Общественная мораль в этой стране в целом достаточно необычна. Например, в марте 2022 года издание Vice сообщило о новых правилах для школьниц. Девочкам запретили делать прическу «хвостик». Такое решение принято из-за опасений, что обнаженный затылок может «сексуально возбуждать» одноклассников-мальчиков.

Причем подобным вопросом в стране начали заниматься уже давно — еще в 1970-е начали ужесточать требования к внешнему виду детей, чтобы никто не выделялся. Это делалось для того, чтобы предотвратить насилие и буллинг в школах. В Осаке учеников начальных классов даже заставили ходить в форме даже вне уроков — снять ее можно только дома.

А некоторые правила граничат с полным абсурдом. В некоторых учебных заведениях существует запрет на поддерживающие бюстгальтеры. Только из-за этого учителей-мужчин начали обвинять в сексуальных домогательствах, когда те пытаются проверить размер груди учениц.

«Сексуальность становится не чем-то, что принадлежит индивиду, а предметом или вещью, которую можно контролировать», — прокомментировал ситуацию Асао Найто, профессор социологии из Университета Мэйдзи. Похожая ситуация и с волейболистками, которые вынуждены по правилам носить шорты из спандекса — хотят они того или нет.

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Защита

Волейбол в Японии — один из самых популярных видов спорта. Поэтому на матчах японского чемпионата всегда очень много зрителей, а спортсменки находятся в центре внимания. А тема их сексуальности в принципе является одной из ключевых в СМИ.

В 1989 году в стране появился специальный термин — «сэкухара», который обозначает сексуальные притеснения и домогательства. Но он актуален и по сей день — в прессе регулярно форсируются истории на данные темы. Поэтому неудивительно столь пристальное внимание к предотвращению подобных инцидентов.

И запрет для волейболисток на разминку при зрителях, по мнению руководства лиги, сможет защитить их от непристойных фотографий, комментариев и роликов в социальных сетях. Таким образом, они ограждают их от назойливого внимания и возможных сексуальных домогательств. В конце концов, это уже стало частью национальной культуры. Правда, при всем этом уровень изнасилований в Японии очень низкий.

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В других странах федерации и лиги не заморачиваются с такими вопросами. Да и более пристальное внимание уделяется другим видам спорта. Тем не менее о вопросах сексуального подтекста и вовсе не задумываются ни сами спортсмены, ни руководители организаций.

Что касается России — кажется, показательную программу Елизаветы Туктамышевой в образе стюардессы под композицию Бритни Спирс Toxic посмотрели даже далекие от этого вида спорта люди. А сама спортсменка о своем эпатажном номере высказалась гордо: «Возвращаю мужчин в фигурное катание».

Красоту россиянок, выступающих в пляжном волейболе, ценят вообще все. Но о каком-то нездоровом подтексте, по крайней мере, вслух не говорит никто.

Волейбол
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Волейболисток заставили переодеваться в обществе трансгендера. Его право подсматривать охраняется законами США