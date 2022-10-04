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Скандалы

Сегодня, 12:00

Волейболисток заставили переодеваться в обществе трансгендера. Его право подсматривать охраняется законами США

Отдел спорта «СЭ»
Можно ли трансгендерам переодеваться в женской раздевалке?
Фото Global Look Press
Гендерно-нейтральный туалет.
Фото Global Look Press
Лия Томас.
Фото Getty Images
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Большой скандал в американском школьном спорте.

В общеобразовательной школе Randolph Union, расположенной близ городов Рэндольф, Брейнтри и Брукфилд в американском штате Вермонт, разгорелся очень показательный для нынешнего западного спорта скандал. Вроде бы в нем не задействованы спортсмены топ-уровня — всего лишь школьная волейбольная команда 14-летних девочек. Однако дело может иметь далеко идущие последствия. Права трансгендерных спортсменов, на страже которых ревностно стоят власти штата, окончательно вошли в противоречие не только с правами цисгендерного большинства, но и с традициями разумного устройства жизни. Что ждет спорт высших достижений, если со временем трансгендеров в нем станет больше?

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Никто не должен преднамеренно рассматривать интимные области

Суть конфликта в том, что некий трансгендерный учащийся — мальчик, считающий себя девочкой — решил посещать женскую раздевалку, в которой готовилась к матчам и тренировкам волейбольная команда старшеклассниц. Причем этот персонаж не является игроком и сам не переодевается — просто сидит и смотрит на обнаженные тела девушек. По словам юных спортсменок, из-за этого они чувствовали себя «униженными и незащищенными». Волейболистки попросили бывшего мальчика уйти, но тот заявил, что его право находиться здесь защищено законом. Действительно, закон Вермонта требует, чтобы школьники ходили в туалет и посещали раздевалки согласно своей гендерной идентификации, а не согласно биологическому полу.

Дальше — больше. Девочки уверяют, что получивший от волейболисток отпор трансгендер начал проявлять агрессию и в разговоре с одноклассниками заявил, что «готов убить» всех, кто недоволен его походами в женскую раздевалку. При этом он якобы сообщил друзьям, что вид голой девичьей груди все-таки «пробуждает в нем мужское начало». После этого родители спортсменок написали жалобу директору школу, а заодно — заявление в полицию. Но администрация и стражи порядка сделать ничего не смогли — законы штата действительно на стороне трансгендеров. Всем недовольным девочкам было предложено переодеваться в туалетных кабинках.

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Это сильно затянуло процесс подготовки команды к выходу на площадку. Гораздо логичнее было бы отправить трансгендера переодеваться в туалет. Но директор школы предпочел здравому смыслу букву закона, чем вызвал гнев у многих из родителей. Один из них, Джон Хелфант, намерен подать на администрацию в суд, поскольку создавшаяся ситуация, по его мнению, нарушает другой закон штата — о вуайеризме. «В законе говорится, что никто не должен преднамеренно рассматривать интимные области человеческого тела без согласия защищаемого лица и при обстоятельствах, когда у этого лица есть разумные основания требовать конфиденциальности. И в законе ничего не говорится о том, что школы под него не подпадают, — заявил Хелфант. — Когда учащийся мужского пола смотрит, как ученица меняет лифчик или другое нижнее белье в женской раздевалке или в душе, — это явное нарушение закона».

Лия Томас. Фото Getty Images
Лия Томас.
Фото Getty Images

Мы не должны испытывать чувство неловкости

После начала конфликта школа разослала семьям волейболисток электронное письмо, в котором говорится, что в школе «достаточно места, где учащиеся, которым не нравятся законы, могут переодеться в уединении». Однако общенациональные СМИ уже написали об этой ситуации, и скандал полыхнул на всю страну. В минувшую субботу сайт надзорного округа, который осуществляет государственный контроль над школой Randolph Union, оказался взломан хакерами и завален «разжигающими ненависть трансфобными высказываниями, символами и фотографиями, направленными против трансгендеров». В результате до завершения атаки сайт было решено отключить.

Пострадавшие от действий трансгендера волейболистки стали настоящими звездами, раздавая интервью в СМИ. «Мне все равно, будет ли этот трансгендер в моей команде или решит выступать за соперниц, — заявила одна из девушек. — Но он родился мальчиком, и когда этот человек находится рядом в тот момент, когда я переодеваюсь или нахожусь в душевой, мне становится очень неуютно. В раздевалке мы не должны испытывать чувство неловкости. И законы должны защитить нас от такой ситуации. Переодеваться в компании обычных девочек — это нормально, но в присутствии бывшего мальчика, который по сути является мужчиной, — нет».

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К скандалу уже подключились политики, которые пытаются использовать данную историю в своей избирательной кампании. Это сейчас происходит практически во всех штатах. Например, в предвыборной рекламе сенатора Рэнда Пола сейчас снялась довольно известная студентка — пловчиха Райли Гейнс. В ролике под лозунгом «Справедливость» она говорит, что спортивные мечты девочек крадутся трансгендерными спортсменами. При этом демонстрируется фото Лии Томас — бывшего мужчины, который в прошлом сезоне побил в США множество студенческих женских рекордов в плавании. Уже более десяти американских штатов приняли законы, запрещающие выступление в школьных соревнованиях девочек юным спортсменам, которые родились мальчиками. Но штата Вермонт в этом списке нет.

Тем временем комиссия МОК «Женщины в спорте» переименована. Теперь она носит название «Комиссия по гендерному равенству, разнообразию и инклюзивности».

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