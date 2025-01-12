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Волейбол

Сегодня, 19:00

Российскую волейболистку кинули в Китае. Арина Федоровцева со скандалом вернулась в Турцию

Волейболистка Федоровцева покинула «Шанхай» и вернулась в «Фенербахче»
Егор Сергеев
Арина Федоровцева.
Фото Global Look Press
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Теперь будет зажигать в «Фенербахче».

Российская волейболистка Арина Федоровцева подтвердила, что досрочно покинула китайский «Шанхай» и вернулась в турецкий «Фенербахче», за который выступала ранее. По словам 20-летней спортсменки, китайский гранд оказался не в состоянии платить ей зарплату. Девушка перешла туда только в мае — арендное соглашение действовало до 31 января 2025 года.

Денег не хватило

Слухи об уходе Федоровцевой из «Шанхая» появились еще в конце декабря — теперь знаменитая российская волейболистка все подтвердила в своих социальных сетях. Арина объяснила, почему не высказывалась раньше.

«Некоторое время я хранила молчание, так как должна была дождаться решения FIVB (Международная федерация волейбола. — Прим. «СЭ»). Теперь, когда вопрос решен, могу подтвердить: я больше не буду выступать за «Шанхай», — написала спортсменка.

Арина Федоровцева. Федоровцева разрывает в Турции. 19-летняя россиянка принесла «Фенербахче» чемпионский титул

Волейболистка также дипломатично объяснила, что причина ухода из китайского клуба в невыплате зарплаты.

«Для меня было большой честью представлять такой уважаемый клуб, но «Шанхай» столкнулся с трудностями в выполнении своих контрактных обязательств. В результате я оказалась в положении, когда играла половину срока аренды без какой-либо компенсации. При поддержке моего агентства и юридических консультантов я предприняла необходимые шаги, чтобы разрешить эту ситуацию. Сегодня я с благодарностью сообщаю, что FIVB одобрила мой запрос на выдачу международного трансферного сертификата, официально освободив меня от любых обязательств перед «Шанхаем», — отметила Федоровцева.

Также россиянка объявила, что возвращается в «Фенербахче», из которого уехала в Китай в начале осени.

«Это позволит мне начать новую главу жизни в команде. Я полна воодушевления и решимости переключить свое внимание на Турцию, где я буду рада продолжить свой путь и расти как игрок и как личность. Спасибо всем вам за понимание, поддержку и веру в меня в это непростое время», — завершила свое обращение Федоровцева.

«Фенербахче» уже подтвердил возвращение звездной волейболистки — разместил в социальных сетях забавный ролик с куклой Барби.

Как Федоровцева оказалась в Китае?

Немного внезапно. Арина играла в Турции с 2021 года и была настоящей иконой местных болельщиков — причин менять чемпионат существовало не так много. Однако в мае она объявила об уходе и в сентябре действительно переехала. Правда, временно: по данным volleyball.it, контракт с «Шанхаем» волейболистка подписала до 31 января 2025 года.

Свое решение она тогда объяснила туманно: «На это есть свои причины. Не все из них я могу раскрывать, но они не только материальные, как пишут в интернете и по слухам. Мы всей семьей и с моим агентом приняли решение. Это всегда точка роста и выход из зоны комфорта», — цитировал Федоровцеву matchtv.ru.

Через некоторое время она уже отзывалась о Китае не очень комплиментарно: «Это совершенно другой мир. Совершенно все иное, начиная от моей специфики, от волейбола, заканчивая вообще в целом жизнью здесь... Все некомфортно, все по-новому. Не могу сказать, что все совсем-совсем сложно, но все равно все новое, и это заставляет твой разум работать вообще по-другому», — рассказывала Федоровцева в интервью VK Спорт.

Фото Global Look Press

Причем в том разговоре она еще раз подчеркнула, что поехала в Китай не за деньгами.

«Приехала стать чемпионкой? Безусловно, это главная моя цель здесь. Я собираю потихоньку чемпионства во всех лигах, в которых я играла. Сейчас цель — это Китай. Клуб последние лет шесть-семь играет за медали, несколько раз они были бронзовыми призерами, а последние два года — серебряными призерами. Надеюсь, что с моей помощью мы добьемся золота наконец-то», — делилась Арина.

Волейболистка &laquo;Шанхай Брайт Юбест&raquo; Арина Федоровцева (справа) с&nbsp;партнершами по&nbsp;команде. Российская суперзвезда начала революцию в китайском волейболе. Федоровцева помогла обыграть чемпионок

Но выиграть титул в новой стране не получилось, хотя «Шанхай» и идет в числе лидеров турнира. Теперь Федоровцева будет зажигать за более привычную ей турецкую команду, в составе которой она уже дважды становилась чемпионкой страны, выигрывала Кубок и Суперкубок. Кроме того, скоро стартует плей-офф волейбольной Лиги чемпионов, и возвращение Арины — явное усиление для клуба.

Также напомним, что до 2021 года Федоровцева играла за «Динамо Ак-Барс». В России она с командой также становилась чемпионкой страны, завоевывала Кубок и Суперкубок.

Волейбол
ВК Фенербахче
Арина Федоровцева
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