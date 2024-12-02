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Волейбол

Сегодня, 22:30

Конец скандала? Волейболистка-трансгендер завершила выступление в студенческой лиге

Волейболистка-трансгендер завершила выступление в студенческой лиге после скандала
Блэр Флеминг.
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Блэр Флеминг не смогла помочь «Сан-Хосе» в финале Mountain West Conference.

Скандально известная волейболистка-трансгендер Блэр Флеминг, выступающая за «Сан-Хосе», провела свой последний матч в студенческой лиге. Ее команда потерпела поражение в финале Mountain West Conference (первый дивизион NCAA) от «Колорадо».

Флеминг не спасла в финале

«Сан-Хосе» проиграл «Колорадо» в финале Mountain West Conference со счетом 1:3 (27-25, 25-20, 23-25, 25-16). Флеминг уже третий год успешно выступает за команду, однако в решающем матче не смогла привести ее к победе: волейболистка совершила несколько ошибок, в результате девушки уступили соперницам. Таким образом, «Сан-Хосе» не получил права подняться в высший дивизион NCAA, а Блэр провела последнюю игру в студенческой лиге, поскольку в Университете штата Калифорния учится на выпускном курсе.

Надо отметить, что в финал девушки из Сан-Хосе попали во многом благодаря скандалу вокруг Флеминг. Сразу пять команд отказались играть против них, когда выяснилось, что Блэр — трансгендер. При этом, по словам тренера Тодда Кресса, спортсменки не праздновали победы, достигнутые таким способом.

Волейболистка Блэр Флеминг. Волейболисту-трансгендеру не рады даже в собственной команде. Но несогласных убирают

«Вместо этого мы готовились к возможным последствиям. Каждое объявление о дисквалификации приводило к новой волне ужасных, полных ненависти сообщений, которые отдельные лица предпочитали отправлять непосредственно нашим студентам-спортсменам, нашему тренерскому штабу и многим другим людям, причастным к сборной.

Я хочу выразить благодарность тем из вас, кто нашел время, чтобы выразить свою поддержку и признание нашим игрокам за их стойкость. Как и вы, я очень горжусь этой командой и тем, что являюсь тренером этих сильных женщин», — приводит слова Кресса Fox News Digital.

Фото соцсети

Соперницы требовали отстранения

Ранее игроки из других университетов потребовали отстранить Флеминг от участия в турнире. Также команды добивались отмены дисквалификации за отказ играть против Блэр, что, в свою очередь, изменило бы турнирную таблицу. Однако федеральный судья Като Крюс из Колорадо заявил, что просьба истцов «не является разумной» и «чревата путаницей и срывом многомесячного планирования, а также нанесет ущерб как минимум «Сан-Хосе» и другим командам, участвующим в турнире».

Кроме того, против нахождения в команде Флеминг выступала бывшая помощница главного тренера «Сан-Хосе» Мелисса Бэтти-Смуз, которая была отправлена в отставку за свою позицию. Она направила в адрес университета претензию, в которой указала: политика учебного заведения в отношении трансгендеров создает неблагоприятную атмосферу для спортсменов.

Реем Альсалем и&nbsp;Блэр Флеминг. «Спортсменам, которые не родились женщинами, не место в женском спорте». Заявление ООН

Бэтти-Смуз была солидарна с волейболистками других команд и тоже требовала отстранения Блэр. Она утверждала, что Флеминг планировала нападение на капитана «Сан-Хосе» Брук Слуссер, которая и раскрыла, что в их коллективе играет бывший мужчина. По словам помощника главного тренера, трансгендер вступила в сговор с Малайей Джонс, лидером команды-соперника. Волейболистки разработали план действий на площадке, чтобы игрок «Колорадо» могла попасть мячом по Слуссер. Однако комиссия Mountain West Conference не усмотрела в этом оснований для дисквалификации спортсменки.

Ситуация получила широкую огласку, и присутствие Флеминг в команде даже вызвало критику со стороны нового президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании в ходе последнего избирательного цикла.

Напомним, что в России законом запрещается осуществление медицинских вмешательств, включая применение лекарственных препаратов, направленных на смену пола. Кроме того, запрещена пропаганда привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола.

Рената Каганова

Волейбол
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