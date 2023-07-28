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Сегодня, 11:05

Яременко: «Волейбол — один из самых успешных видов спорта в России»

Руслан Минаев
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко поделился мнением о волейбольных традициях в стране.

28 июля отмечается столетие российского волейбола.

«В России очень важны традиции волейбола, за его столетнюю историю наши команды завоевали абсолютно все титулы — от международных клубных до золота Олимпийских игр, — цитирует ТАСС Яременко. — Волейбол в нашей стране является одним из самых успешных игровых видов спорта, об этом говорят достижения сборных и клубных команд. Это большая дата, подчеркивающая огромную историю нашего спорта, в котором были великие победы и люди. Для нас очень важны традиции побед, которые важно сохранить».

Ранее олимпийский чемпион Сергей Тетюхин выразил мнение, что без российского волейбола мировой спорт станет тусклее.

Источник: ТАСС
Волейбол
Сборная России по волейболу
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